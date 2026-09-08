Aitana té dues ‘dobles’ i cadascuna s’hi assembla per un motiu diferent
Violeta Julbe sorprèn pel físic i Clara Galle, per una veu gairebé idèntica
Les xarxes socials fa temps que busquen dobles de famosos, persones que, per casualitat, comparteixen trets físics, gestos o fins i tot la veu amb artistes molt coneguts. En el cas d’Aitana Ocaña, hi ha dues joves que han cridat especialment l’atenció dels seus seguidors: Violeta Julbe i Clara Galle.
El més curiós és que totes dues són considerades una mena de dobles d’Aitana, però per raons completament diferents. Mentre una sorprèn pel seu gran semblant físic, l’altra desconcerta per tenir un timbre de veu molt similar al de la cantant catalana.
Violeta Julbe, la ‘bessona’ física d’Aitana
El cas de Violeta Julbe es va començar a fer viral l’any 2020, quan diversos usuaris van compartir fotografies seves comparant-la amb Aitana. Les imatges van sorprendre per una semblança que molts van arribar a qualificar de pròpia de dues persones “separades en néixer”.
Els punts en comú són evidents. Totes dues tenen els cabells castanys, han lluït serrell, comparteixen una forma de la cara semblant i presenten uns trets facials que, en determinades fotografies, poden arribar a generar confusió.
Però les coincidències no s’acaben aquí. Aitana i Violeta Julbe són de Barcelona i totes dues tenen una estreta relació amb la música. Julbe, que va estudiar periodisme, també ha compartit vídeos a les xarxes en què apareix cantant i tocant el piano.
Amb el pas dels anys, Violeta ha desenvolupat la seva pròpia trajectòria com a creadora de contingut. Acumula més de 100.000 seguidors entre TikTok i Instagram, dirigeix el pòdcast sobre amor propi Me regalo flores i també ha debutat com a escriptora.
La semblança amb Aitana, però, continua sent una de les qüestions que més desperta la curiositat dels usuaris.
Clara Galle: el sorprenent semblant està en la veu
El cas de Clara Galle és completament diferent. L’actriu no destaca tant per assemblar-se físicament a Aitana, sinó per tenir una veu sorprenentment semblant a la de la cantant.
La mateixa Clara Galle ha reconegut que diverses persones han arribat a confondre la seva veu amb la d’Aitana, especialment quan no poden veure qui està parlant.
En una entrevista concedida a Esquire el març de 2026, l’actriu va admetre que té un timbre semblant al d’Aitana. Una coincidència que, segons ha explicat, li ha provocat situacions curioses en més d’una ocasió.
De fet, Clara Galle i Aitana es coneixen personalment i han compartit moments amb amics. L’actriu havia explicat anteriorment que, quan totes dues parlaven sense ser vistes, els seus coneguts podien arribar a tenir dificultats per saber quina de les dues estava parlant.
Galle s’ho pren amb humor i fins i tot ha fet broma sobre aquesta coincidència: tot i reconèixer la similitud de les seves veus, ha admès que “no canto tan bé com ella”.
Dues ‘dobles’ d’Aitana completament diferents
La curiositat d’aquests dos casos és que mostren dues maneres molt diferents d’assemblar-se a una mateixa persona.
En el cas de Violeta Julbe i Aitana, la semblança es troba principalment en el físic, especialment en els cabells, el serrell, la forma del rostre i alguns trets de la cara.
En canvi, entre Clara Galle i Aitana, el gran punt en comú és el timbre de veu, fins al punt que algunes persones poden confondre-les només escoltant-les parlar.
Dues coincidències completament diferents que han aconseguit el mateix resultat: que tant Violeta Julbe com Clara Galle siguin conegudes a les xarxes com dues de les dobles d’Aitana més sorprenents.
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