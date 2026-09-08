Andy i Lucas, de l’èxit als tribunals: diners, retrets i una operació a Turquia
El duet travessa el seu moment més tens mentre Lucas es recupera d’una reconstrucció nasal i afronta una reclamació de 400.000 euros
Durant anys, Andy i Lucas van formar un dels duets més populars de la música espanyola. Amb un estil molt reconeixible i cançons que van marcar tota una generació, Andy Morales i Lucas González van construir una trajectòria conjunta plena d’èxits, concerts i una gran base de seguidors.
Però amb el pas del temps, aquella imatge de complicitat es va anar esquerdant.
Després de dècades compartint escenari, el duet va anunciar una gira de comiat que havia de servir per tancar una etapa. Lluny de convertir-se en un final tranquil, però, la separació ha acabat deixant al descobert tensions personals i econòmiques que ara amenacen d’arribar als tribunals.
Andy posa el focus en els diners
Un dels principals punts de conflicte té a veure amb els ingressos generats durant els anys del duet, especialment els procedents de Spotify i altres plataformes digitals.
Andy ja havia expressat públicament el seu malestar assegurant que no havia vist diners procedents d’aquestes plataformes. Ara, segons les informacions publicades, estaria estudiant amb els seus advocats la possibilitat d’emprendre accions legals contra Lucas.
L’objectiu seria aclarir si durant la seva etapa conjunta va rebre totes les quantitats que li corresponien.
Per això, Andy estaria disposat a sol·licitar una auditoria dels comptes del grup, un moviment que podria acabar de trencar definitivament la relació entre tots dos.
Una amistat i una carrera cada vegada més lluny
El conflicte econòmic arriba després d’una trajectòria professional molt llarga en què Andy i Lucas ho van compartir pràcticament tot.
La seva separació, però, ha evidenciat que la relació personal ja no passa pel seu millor moment. Les diferències entre tots dos han anat creixent i, ara, el conflicte pels diners podria portar-los a veure’s les cares en un jutjat.
I aquesta no és l’única batalla legal que envolta Lucas González.
L’expromotor reclama 400.000 euros
L’antic promotor del duet, Pol Sánchez, reclama a Lucas uns 400.000 euros per presumptes impagaments relacionats amb la gira de comiat d’Andy i Lucas.
Sánchez assegura que va treballar per al grup i que es va encarregar de tancar diversos concerts. Lucas, en canvi, nega que existís una relació contractual en aquests termes.
L’expromotor, però, sosté que disposa de documentació que avalaria la seva versió i estaria decidit a continuar amb la reclamació per la via judicial.
El conflicte podria complicar-se encara més si Andy acabés intervenint com a testimoni o donant suport a la versió de l’expromotor.
I enmig de tot, el nas de Lucas
Mentre esclata aquesta tempesta econòmica i judicial, Lucas González també viu un moment delicat en l’àmbit personal i de salut.
El cantant ha viatjat a Turquia per sotmetre’s a una complicada reconstrucció nasal després de gairebé dos anys buscant una solució als problemes que presentava el seu nas.
No es tractava, segons s’ha explicat, d’un simple retoc estètic, sinó d’una intervenció destinada a corregir una deformitat nasal que havia generat una gran atenció mediàtica.
Lucas va decidir operar-se a Turquia després de la recomanació d’un especialista de Barcelona i ara afronta un procés de recuperació que podria allargar-se uns sis mesos.
El cantant s’ha mostrat satisfet amb el resultat inicial de l’operació, tot i que encara haurà d’esperar per veure’n l’aspecte definitiu.
Un documental sobre la seva transformació
Lucas també ha decidit convertir tot aquest procés en contingut audiovisual.
Durant els mesos de recuperació té previst rodar un documental sobre aquesta etapa de la seva vida, amb la reconstrucció del nas com un dels elements centrals.
Una situació que ha provocat una enorme expectació mediàtica, especialment després de la seva tornada de Turquia, quan nombroses càmeres i periodistes l’esperaven per veure el seu nou aspecte.
De l’èxit musical a una guerra oberta
La situació actual d’Andy i Lucas queda molt lluny de la imatge que el duet va projectar durant anys.
D’una banda, Andy estudia reclamar explicacions sobre els ingressos generats durant la seva carrera conjunta. De l’altra, Lucas afronta la reclamació de 400.000 euros del seu expromotor mentre es recupera d’una intervenció quirúrgica a Turquia.
El que havia de ser simplement el final d’una carrera musical compartida s’ha convertit així en una història marcada pels diners, les acusacions, els advocats i els tribunals.
I mentre Lucas intenta deixar enrere els problemes amb el seu nas, tot apunta que el conflicte més complicat potser no es resoldrà en un quiròfan, sinó davant d’un jutge.
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