Mette-Marit, cara a cara avui amb els ducs de Luxemburg després de ridiculitzar el seu casament amb Epstein
El funeral de Harald V força un retrobament incòmode després de sortir a la llum els correus privats de la reina noruega
Avui, 9 de setembre, totes les mirades estan posades en Mette-Marit de Noruega. El funeral d’Estat del rei Harald V, que se celebra a Oslo amb representants de bona part de les cases reials europees, provocarà una trobada especialment delicada: la de la reina noruega amb Guillem i Stéphanie de Luxemburg, la parella sobre la qual va fer comentaris molt poc afortunats en correus privats amb Jeffrey Epstein.
La gran pregunta és inevitable: què passarà quan es trobin? El protocol d’un funeral d’Estat fa previsible una actitud de màxima correcció, però serà el primer cara a cara públic entre Mette-Marit i els grans ducs des que es van conèixer aquells missatges. No hi ha constància que existeixi una enemistat oberta i la mateixa Mette-Marit ha assegurat que ja havia parlat en privat amb les persones afectades, però mai s’ha confirmat públicament si hi va haver una disculpa formal.
El comentari que ara la persegueix
Tot es remunta l'octubre del 2012. Mette-Marit i el seu marit, Haakon, havien assistit al casament de Guillem de Luxemburg i Stéphanie de Lannoy. L’endemà, ella va escriure a Epstein i va definir l’enllaç com un “casament mortalment avorrit”.
Però no es va quedar aquí. També va comparar la celebració amb una mena de pel·lícula antiga i va suggerir que els seus dos protagonistes no durarien gaire junts. A més, va carregar contra l’ambient i la presència de persones grans.
Catorze anys després, la predicció resulta especialment incòmoda: Guillem i Stéphanie continuen junts, tenen dos fills i són els actuals grans ducs de Luxemburg.
Mette-Marit ha admès posteriorment que li resultava molt difícil assumir que aquests comentaris s’haguessin fet públics perquè no volia ferir persones que respecta i estima.
Jeffrey Epstein: una relació molt més incòmoda del que semblava
El veritable problema, però, no és només què va dir Mette-Marit, sinó a qui ho va dir.
La reina va mantenir durant anys contacte amb Jeffrey Epstein, el financer nord-americà condemnat el 2008 per delictes sexuals. Els documents publicats el 2026 van tornar a situar Mette-Marit sota una enorme pressió pública i van revelar nombrosos intercanvis personals entre tots dos entre el 2011 i el 2014. Algunes informacions apunten que el nom de Mette-Marit apareix centenars de vegades dins dels arxius relacionats amb Epstein.
Ella mateixa va explicar al març que considerava Epstein un amic i que se sentia “manipulada i enganyada”. També va reconèixer que no va investigar prou el seu passat.
Els correus que van encendre l’escàndol
Entre els correus de Mette-Marit i Epstein hi ha missatges especialment compromesos.
En un d’ells, del 2011, explicava que havia buscat informació sobre Epstein a Google i reconeixia que allò que havia trobat “no pintava gaire bé”. Quan NRK li va preguntar què havia descobert exactament, va assegurar que no ho recordava.
Aquest punt és especialment controvertit perquè Epstein ja havia estat condemnat tres anys abans. Mette-Marit manté que no sabia que fos un agressor sexual i ha argumentat que, si hagués trobat informació que li hagués fet entendre la gravetat dels seus antecedents, no hauria continuat relacionant-s’hi.
En un altre intercanvi, Epstein li va explicar que buscava esposa a París i que preferia les dones escandinaves. Mette-Marit va respondre que París era un bon lloc per a l’adulteri i que les escandinaves eren “millor material” per convertir-se en esposes. Posteriorment, ho va definir com una broma entre amics i va admetre que li feia vergonya que aquests comentaris haguessin transcendit.
Què més amaguen els correus?
No es pot afirmar que Mette-Marit “amagui” correus si no hi ha proves que els estigui ocultant deliberadament. El que sí ha reconegut és que no conserva tota aquella correspondència i que no recorda alguns detalls dels intercanvis amb Epstein.
La reina també va visitar una casa d’Epstein a Palm Beach, a Florida. Segons la seva versió, durant aquella estada el financer es va comportar d’una manera que la va fer sentir tan insegura que va trucar a Haakon. Tot i això, va mantenir el contacte amb ell durant un temps més abans de trencar definitivament la relació.
Què pensa Haakon de tot plegat?
Malgrat la tempesta mediàtica, Haakon ha mostrat públicament el seu suport a Mette-Marit. En l’entrevista conjunta concedida a NRK, va explicar que coneixia els contactes de la seva dona amb Epstein i que fins i tot havia coincidit una vegada amb ell durant unes vacances familiars.
També va defensar la seva esposa en un dels moments més complicats de la seva vida pública i va remarcar que el matrimoni implica estar junts tant en els moments bons com en els dolents.
Això no significa, però, que l’escàndol no hagi provocat desgast. La polèmica sobre Epstein ha estat un nou cop per a la Casa Reial noruega, que també ha hagut de gestionar altres crisis familiars i una creixent pressió pública.
La delicada salut de Mette-Marit
A tot això s’hi suma un problema molt més seriós: la salut de Mette-Marit.
La reina pateix fibrosi pulmonar, una malaltia crònica que li va ser diagnosticada el 2018 i que havia empitjorat de manera important. El passat 17 de juny es va sotmetre a un trasplantament de pulmó a l’Hospital Universitari d’Oslo. La intervenció va ser qualificada inicialment d’exitosa i va rebre l’alta el 14 de juliol.
El pronòstic, però, continua exigint prudència. La mateixa Casa Reial havia advertit que després de l’operació començaria un llarg període de rehabilitació i recuperació. A més, l’1 de setembre Mette-Marit va haver d’absentar-se del jurament constitucional d'Haakon VIII perquè presentava complicacions posteriors al trasplantament i havia de quedar sota observació mèdica. Els seus metges van assenyalar que aquest tipus de complicacions no són inusuals després d’un trasplantament pulmonar.
Per tant, no és possible donar ara un pronòstic mèdic definitiu sobre la seva evolució. El que sí se sap és que la recuperació requereix seguiment, rehabilitació i control de possibles complicacions.
Un funeral sota totes les mirades
Aquest és el context amb què Mette-Marit arriba avui al funeral de Harald V. La cerimònia d’Estat reuneix a Oslo membres de nombroses monarquies europees i dignataris internacionals per acomiadar el rei noruec.
Però més enllà del dol institucional, una de les imatges que generarà més expectació serà precisament la del possible retrobament entre Mette-Marit i Guillem i Stéphanie de Luxemburg.
Una salutació, una mirada o qualsevol petit gest quedarà inevitablement sota la lupa. Després dels correus amb Jeffrey Epstein, del comentari sobre el seu “casament mortalment avorrit” i de mesos d’escàndol, el protocol obliga ara els seus protagonistes a compartir escenari en una de les jornades més solemnes per a la família reial noruega.
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