Vivian Wilson desafia Elon Musk: la filla del magnat planta cara al seu pare en una polèmica campanya de Desigual
La jove model protagonitza un anunci que qüestiona els robots, els algoritmes i la perfecció tecnològica
Vivian Wilson, filla d’Elon Musk, torna a situar-se al centre del focus mediàtic amb una campanya que inevitablement s’ha interpretat com un nou capítol en la seva complicada relació amb el seu pare. La jove protagonitza la nova publicitat de Desigual, titulada ‘Born to disobey’, en què desafia un món dominat pels robots, la intel·ligència artificial i els algoritmes.
La tria no és casual. Vivian fa anys que manté una relació pràcticament inexistent amb Elon Musk i ha parlat públicament en diverses ocasions del conflicte familiar que els separa.
Vivian Wilson
Vivian Wilson és la filla gran d’Elon Musk i de la seva primera esposa, Justine Wilson. Nascuda el 2004, va començar a adquirir una gran projecció pública després d’haver fet pública la seva identitat com a dona trans.
El 2022 va canviar legalment el seu nom i el seu gènere i va decidir abandonar el cognom Musk per adoptar el de la seva mare. Aquest gest va simbolitzar també el seu distanciament amb el fundador de Tesla i SpaceX.
Amb els anys, Vivian ha anat construint una identitat pròpia allunyada de la figura del seu pare i s’ha convertit en una veu visible dins de la comunitat LGTBIQ+.
La jove ha acusat Musk de no haver-li donat suport durant la seva transició i també ha parlat d’una infància marcada, segons la seva versió, per l’absència emocional del seu pare i per comportaments que considera hostils.
Per què no té relació amb Elon Musk?
La ruptura entre pare i filla fa anys que és pública.
Vivian ha explicat que no vol mantenir cap relació amb Elon Musk, mentre que el magnat també ha fet declaracions molt dures sobre la transició de la seva filla.
El 2024, Musk va arribar a afirmar que el seu “fill” havia estat “assassinat pel virus de la ment woke”, unes paraules que van generar una enorme controvèrsia i que Vivian va rebutjar públicament.
La distància entre tots dos no és, per tant, només personal. També reflecteix un profund xoc de valors sobre la identitat de gènere, la llibertat individual i la manera d’entendre la societat.
Un anunci que sembla mirar directament cap a Elon Musk
Ara, Vivian Wilson ha fet un pas més protagonitzant la nova campanya de Desigual.
L’anunci presenta un futur dominat pels robots i la intel·ligència artificial, precisament dos dels camps amb què Elon Musk està més vinculat a través de les seves empreses i projectes tecnològics.
En l’espot, Vivian comparteix protagonisme amb DESI 84, un robot humanoide dissenyat per servir els humans i que recorda inevitablement Optimus, el robot en què treballa Tesla.
La model posa la màquina en situacions absurdes i inesperades, com utilitzar-la per sostenir pilotes de golf o passejar-la amb corretja com si fos un gos.
L’objectiu és mostrar els límits de la tecnologia: el robot pot ser eficient i obedient, però falla quan la situació exigeix creativitat, espontaneïtat, intuïció i humanitat.
A qui desafia Vivian Wilson?
La campanya parla de desafiar les normes, però és difícil no veure-hi una segona lectura.
Vivian sembla desafiar un model de món construït al voltant de la tecnologia, els algoritmes i la perfecció, però alhora la seva presència converteix el missatge en una possible indirecta cap a Elon Musk.
El seu pare és un dels empresaris més identificats amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial, els robots humanoides i l’automatització.
Per això, veure la seva filla protagonitzant una campanya que reivindica que “l’acte més desobedient és ser un mateix” ha generat inevitablement comparacions amb la seva història familiar.
Per què és una campanya polèmica?
La polèmica neix precisament d’aquesta barreja entre publicitat, conflicte familiar i provocació.
Desigual presenta la campanya com una defensa de l’autenticitat i el lliure albir, però l’elecció de Vivian Wilson converteix el missatge en alguna cosa molt més personal.
La seva història de distanciament amb Elon Musk, la seva transició i les declaracions públiques entre pare i filla fan que l’anunci pugui ser interpretat com una provocació directa al magnat.
La marca no afirma que la campanya sigui un atac contra Musk, però la connexió és evident per a bona part del públic.
Una campanya pensada per als que no volen encaixar
Segons Desigual, la campanya està dirigida a una generació que no vol limitar-se a seguir les normes establertes.
El missatge busca connectar especialment amb persones que valoren la llibertat d’expressió, la identitat pròpia i la capacitat de qüestionar les expectatives socials.
Vivian Wilson encaixa perfectament en aquest relat. La marca considera que la seva decisió de defensar públicament la seva identitat, fins i tot a costa de trencar amb el seu pare, la converteix en símbol d’una generació que vol expressar-se sense demanar permís.
Desigual torna a apostar per la provocació
No és la primera vegada que Desigual utilitza una campanya publicitària per generar debat.
La firma barcelonina ja havia estat al centre de la polèmica recentment per una campanya sobre la gentrificació i la massificació turística de Barcelona, en què utilitzava l’humor i la ironia per retratar problemes com el trànsit, els carteristes o l’encariment de la ciutat.
La reacció va ser tan negativa que la marca va acabar demanant disculpes.
Ara, amb Vivian Wilson, Desigual torna a utilitzar la provocació com a eina de màrqueting.
Aquesta vegada, però, el missatge va molt més enllà de la moda: posa cara a cara, almenys simbòlicament, Vivian Wilson i Elon Musk, una filla que reivindica ser ella mateixa i un pare convertit en una de les figures més poderoses del món tecnològic.
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