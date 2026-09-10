Gir inesperat en la vida de Rauw Alejandro: una notícia personal sacseja els seus fans
La seva vida privada torna al centre de totes les mirades
Una informació completament inesperada ha tornat a situar Rauw Alejandro al centre de totes les mirades. Aquesta vegada, però, no és per una nova cançó, una gira o un projecte musical. El cantant porto-riqueny hauria estat pare per primera vegada, una notícia que ha esclatat als mitjans de comunicació, a la premsa rosa i a les xarxes socials després de mesos de màxima discreció sobre la seva vida sentimental.
La revelació ha causat una gran sorpresa perquè fins ara no havia transcendit públicament que l’artista mantingués una relació estable. De fet, des de la seva mediàtica ruptura amb Rosalia, la vida privada del cantant havia quedat pràcticament fora del focus públic.
Qui ha desvelat el secret de Rauw Alejandro?
La informació ha estat revelada pel periodista Àlex Rodríguez, conegut per la seva feina com a corresponsal de la premsa del cor des de Miami i per les seves intervencions en programes de Mediaset.
Segons Rodríguez, Rauw Alejandro i la seva actual parella, també porto-riquenya, haurien mantingut la seva relació completament allunyada dels focus durant aproximadament dos anys. El periodista assegura que el nadó hauria nascut fa poques setmanes i que el cantant estaria vivint aquest moment personal amb una enorme felicitat.
«Em diuen que Rauw està feliç, que és un pare impressionant», explicava el periodista durant la seva intervenció televisiva i també en una publicació compartida al seu compte d’Instagram, on acumula més de 100.000 seguidors.
La revelació no va trigar a córrer per les xarxes socials i diferents mitjans se’n van fer ressò ràpidament. La sorpresa entre els seguidors ha estat especialment gran perquè l’artista hauria aconseguit mantenir tant la relació com l’embaràs de la seva parella completament fora de l’atenció mediàtica.
Dos anys de màxima discreció
Un dels aspectes que més ha cridat l’atenció és precisament la capacitat de Rauw Alejandro per mantenir aquesta nova etapa sentimental en la més absoluta intimitat.
Segons les informacions publicades, el cantant mantindria aquesta relació des de fa aproximadament dos anys. Tant ell com la seva parella haurien decidit apostar per la discreció des del primer moment, evitant aparicions públiques i publicacions a les xarxes socials que poguessin revelar detalls de la seva vida conjunta.
Aquesta decisió explicaria per què el possible embaràs no havia transcendit públicament i per què el naixement del nadó ha acabat convertint-se en una autèntica bomba per a la premsa rosa.
La notícia arriba després d’una etapa sentimental molt mediàtica
La revelació sobre la seva possible paternitat arriba aproximadament dos anys després del final de la seva relació amb Rosalia, una de les històries sentimentals més seguides del panorama musical internacional.
Rauw Alejandro i Rosalia van mantenir una relació durant prop de tres anys i fins i tot van arribar a anunciar el seu compromís matrimonial. La parella havia parlat públicament sobre els seus plans de futur i la possibilitat de casar-se, fet que va provocar que la posterior ruptura tingués una enorme repercussió mediàtica.
Des d’aquell moment, però, havien aparegut molt poques informacions sobre la vida sentimental del cantant porto-riqueny. Aquesta absència d’informació fa que la notícia del seu possible primer fill resulti encara més sorprenent.
Un nadó del qual gairebé no se sap res
De moment, els detalls sobre el primer fill de Rauw Alejandro són molt escassos. No s’ha fet públic el nom del nadó ni tampoc altres dades sobre el naixement. Igualment, la identitat de la mare continua fora del focus mediàtic.
A més, el mateix Rauw Alejandro no ha confirmat públicament la notícia a través dels seus canals oficials, per la qual cosa la informació continua basada en les revelacions fetes pel periodista Àlex Rodríguez.
Tot apunta que el cantant podria continuar apostant per protegir al màxim la seva vida privada i la seva nova família, mantenint aquesta nova etapa lluny de l’exposició mediàtica.
Mentrestant, el suposat naixement del seu primer fill s’ha convertit en una de les informacions més inesperades sobre l’artista i ha tornat a situar Rauw Alejandro al centre de l’actualitat per un esdeveniment personal que, fins ara, havia aconseguit mantenir en secret.
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