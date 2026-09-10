Lola Índigo i IlloJuan, més enamorats que mai: el comentari sobre un casament que ha revolucionat els fans
La parella viu un gran moment personal després d’un estiu romàntic al Japó
Lola Índigo i IlloJuan s’han convertit en una de les parelles més seguides del panorama nacional. La seva relació es va fer pública a finals de 2025, de manera que porten aproximadament un any junts de manera oficial, tot i que els primers indicis del seu vincle sentimental es remunten a mesos abans.
La història entre tots dos va començar a guanyar força durant el 2025. Al juny, IlloJuan va pujar a l’escenari durant un concert de Lola Índigo a Sevilla; més tard van ser vistos junts a l’aeroport de Màlaga i, a l’octubre, una fotografia fent-se un petó pràcticament va confirmar el que fins aleshores només eren rumors. A finals d’aquell any, la cantant ja va incloure el creador de contingut en el seu resum personal de 2025 i la relació va deixar definitivament de ser un secret.
Qui és IlloJuan?
Darrere del nom d’IlloJuan hi ha Juan Alberto García Gámez, un dels creadors de contingut i streamers més populars d’Espanya. Va néixer el 22 de juny de 1994 a Fuengirola, Màlaga, i actualment té 32 anys.
Abans de dedicar-se plenament a Internet, va estudiar Dret i va completar un màster relacionat amb el Dret Penal. Amb els anys, però, la creació de contingut a Twitch i YouTube es va convertir en la seva professió i el va situar entre les figures més destacades de l’streaming espanyol.
Lola Índigo, nom artístic de Miriam Doblas, té 34 anys i travessa un moment especialment intens tant en l’àmbit personal com professional. La cantant continua consolidada com una de les artistes pop més importants del país després d’haver construït una carrera d’èxit des del seu pas per Operación Triunfo 2017.
La suposada “petició de mà” que en realitat no ha existit
Tot i l’enorme rebombori generat, no s’ha produït cap petició de mà pública ni s’ha anunciat oficialment cap compromís.
La confusió va començar durant un directe d’IlloJuan a Twitch. El creador de contingut estava parlant amb els seus seguidors sobre els diferents casaments als quals havia assistit o havia estat convidat. Enmig d’aquesta conversa, va deixar anar espontàniament que “la seva” podria ser l’any que ve.
El comentari va ser suficient perquè les xarxes socials interpretessin que IlloJuan estava anunciant un futur casament amb Lola Índigo el 2027. La frase es va viralitzar ràpidament i nombrosos mitjans van començar a parlar d’un possible pas per l’altar.
Tanmateix, no hi havia anell, petició formal, data ni lloc confirmats.
Lola Índigo frena els rumors de casament
L’endemà que les paraules d’IlloJuan es convertissin en titulars, Lola Índigo va sortir al pas dels rumors.
La cantant va negar que estiguessin preparant un casament i va deixar clar que les informacions havien anat més enllà del que realment havia dit la seva parella. Així, ara mateix no hi ha cap casament confirmat per al 2027, ni tampoc se sap on es faria un hipotètic enllaç.
Per tant, les paraules d’IlloJuan s’han d’entendre més aviat com un comentari espontani o una broma sobre el futur que no pas com un anunci formal de compromís.
Un estiu romàntic al Japó
Abans de tota aquesta polèmica, Lola Índigo i IlloJuan van passar part de l’estiu al Japó, on van gaudir d’un viatge lluny del ritme frenètic de les seves respectives carreres.
La parella va compartir imatges visitant temples, vestint quimonos, descobrint espais relacionats amb Pokémon i recorrent diferents punts del país. Les fotografies van mostrar una faceta molt més íntima i relaxada de tots dos i van evidenciar la gran complicitat que existeix entre ells.
El viatge va arribar després d’uns mesos especialment intensos. Lola Índigo havia estat immersa en els seus concerts i projectes musicals, mentre que IlloJuan havia dedicat gran part del seu temps a preparar la seva participació a La Velada del Año VI.
Lola Índigo viu un gran moment professional
La cantant també viu una etapa especialment destacada en la seva carrera. Aquest 2026 ha continuat sumant èxits i aquest setembre ha tancat la seva gira 'Romance de 1 Noche de Verano' amb un concert molt emotiu a Alcalá de Henares.
L’artista es va acomiadar de la gira visiblement emocionada, després d’uns mesos de concerts, grans produccions i una forta connexió amb el públic.
Precisament en aquest moment d’èxit professional, la relació amb IlloJuan també sembla plenament consolidada. Tots dos han anat mostrant cada vegada amb més naturalitat moments de la seva vida conjunta, tot i que continuen mantenint part de la seva intimitat allunyada dels focus.
Casament sí o casament no?
De moment, la resposta és clara: no hi ha casament confirmat.
IlloJuan va parlar de manera informal de la possibilitat que “el seu casament” fos l’any que ve, però Lola Índigo ha negat que tinguin plans immediats per casar-se. No hi ha una petició de mà oficial, no hi ha una data concreta i tampoc un lloc escollit.
El que sí que sembla evident és que Lola Índigo i IlloJuan travessen un bon moment sentimental. Després d’un any de relació pública, unes vacances romàntiques al Japó i nombroses aparicions conjuntes, la parella continua fent créixer l’interès dels seus seguidors.
I encara que el casament de Lola Índigo i IlloJuan haurà d’esperar —si és que finalment arriba—, una simple frase en directe ha estat suficient per demostrar que els seus plans de futur desperten una enorme expectació.
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