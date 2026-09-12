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Cristóbal Soria (El Chiringuito) pateix un accident fent ràfting a Costa Rica mentre gravava ‘Planeta Calleja’

El col·laborador de televisió ha estat traslladat a una clínica privada

Jesús Calleja amb Cristóbal Soria junto a / Instagram

Jesús Calleja amb Cristóbal Soria junto a / Instagram / Instagram

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Redacció

Cristóbal Soria, una de les estrelles del programa ‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol, ha patit un accident mentre practicava ràfting en un riu de la zona de Turrialba, a Costa Rica. Allà es troba gravant el programa ‘Planeta Calleja’, el programa d’aventures de Jesús Calleja. Segons han informat mitjans locals, l’espanyol ha hagut de ser traslladat a una clínica privada de la localitat, tot i que es troba fora de perill i el seu estat de salut no revesteix gravetat.

Durant la pràctica de ràfting al riu, Soria hauria caigut i hauria rebut un fort cop a la cara.

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Al llarg d’aquesta setmana, el personatge televisiu ha anat compartint a les xarxes socials la seva experiència a Costa Rica com a convidat de Jesús Calleja per gravar un episodi de ‘Planeta Calleja’, un programa que acostuma a gravar bona part dels seus episodis al país americà i en què els convidats s’enfronten a diferents experiències i activitats relacionades amb l’aventura.

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