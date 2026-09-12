Cristóbal Soria (El Chiringuito) pateix un accident fent ràfting a Costa Rica mentre gravava ‘Planeta Calleja’
El col·laborador de televisió ha estat traslladat a una clínica privada
Redacció
Cristóbal Soria, una de les estrelles del programa ‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol, ha patit un accident mentre practicava ràfting en un riu de la zona de Turrialba, a Costa Rica. Allà es troba gravant el programa ‘Planeta Calleja’, el programa d’aventures de Jesús Calleja. Segons han informat mitjans locals, l’espanyol ha hagut de ser traslladat a una clínica privada de la localitat, tot i que es troba fora de perill i el seu estat de salut no revesteix gravetat.
Durant la pràctica de ràfting al riu, Soria hauria caigut i hauria rebut un fort cop a la cara.
Al llarg d’aquesta setmana, el personatge televisiu ha anat compartint a les xarxes socials la seva experiència a Costa Rica com a convidat de Jesús Calleja per gravar un episodi de ‘Planeta Calleja’, un programa que acostuma a gravar bona part dels seus episodis al país americà i en què els convidats s’enfronten a diferents experiències i activitats relacionades amb l’aventura.
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