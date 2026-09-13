Tini Stoessel planta cara al seu pare: de Violetta a una batalla pel control del seu patrimoni
La cantant argentina hauria trencat amb Alejandro Stoessel després de 15 anys de representació i ara revisa com s’ha gestionat la seva fortuna
Tini Stoessel fa anys que va deixar de ser només la protagonista de ‘Violetta’. La nena que Disney va convertir en un fenomen juvenil internacional ha anat transformant la seva carrera fins a consolidar-se com una de les artistes argentines amb més projecció global.
El seu ascens va començar quan encara era adolescent. Amb només 14 anys, Martina Stoessel va entrar en l’univers de Disney Channel i poc després es va convertir en la protagonista de ‘Violetta’, una sèrie estrenada el 2012 que va tenir un enorme èxit a l’Amèrica Llatina i Europa.
La ficció la va catapultar a la fama i li va permetre construir una base de seguidors que, amb els anys, ha continuat creixent. Després del final de la sèrie, Tini va decidir allunyar-se de la imatge infantil i construir una carrera musical pròpia.
De Violetta a estrella internacional
La seva evolució artística ha estat marcada per una transició progressiva cap al pop llatí, el reggaeton i la música urbana.
Tini ha publicat diversos treballs discogràfics, ha protagonitzat gires internacionals i ha col·laborat amb artistes de gran repercussió. La seva capacitat per reinventar-se ha estat una de les claus per deixar enrere l’etiqueta de “nena Disney” i convertir-se en una cantant amb identitat pròpia.
Durant aquest procés, una figura ha estat especialment important: el seu pare, Alejandro Stoessel.
Ell va començar a exercir com a representant de la seva filla quan Tini encara era menor d’edat i va gestionar durant aproximadament 15 anys bona part de l’estructura professional relacionada amb la seva carrera, els contractes, els drets d’imatge i els ingressos.
Tini Stoessel actualment
Laboralment, Tini Stoessel continua sent una de les artistes argentines més reconegudes de la seva generació.
La cantant manté una carrera musical activa, amb una gran presència digital i milions de seguidors a les xarxes socials.
En l’àmbit personal, també travessa una etapa important. Els mitjans argentins han situat al centre de l’actualitat la seva relació amb el futbolista Rodrigo de Paul i els plans de futur de la parella, inclòs un possible casament.
És precisament en aquest moment de maduresa professional i personal quan ha aparegut un dels conflictes més delicats de la seva trajectòria: la gestió del seu patrimoni.
Segons diverses informacions publicades a l’Argentina, Tini hauria decidit posar fi a la relació professional amb Alejandro Stoessel després de 15 anys.
La cantant hauria impulsat una auditoria per revisar com s’han gestionat els seus ingressos, els seus drets econòmics i els diners generats durant la seva carrera.
Algunes informacions asseguren que aquesta revisió hauria posat sobre la taula una situació que hauria sorprès la cantant: part de l’estructura empresarial relacionada amb els seus ingressos estaria vinculada a societats a nom del seu pare.
Això ha alimentat els rumors sobre una possible batalla econòmica entre pare i filla.
Estan realment als jutjats?
Aquí cal fer una distinció important. Amb la informació disponible, no està confirmat que Tini Stoessel i el seu pare mantinguin actualment una demanda judicial entre ells.
Els mitjans han parlat d’una auditoria i d’una revisió del patrimoni, però l’entorn d’Alejandro Stoessel ha negat que existeixi un conflicte familiar o una reclamació contra ell.
Segons aquesta versió, el procés tindria com a objectiu ordenar el patrimoni de Tini i separar de manera més clara les seves finances personals i professionals després de tants anys de gestió familiar.
Per tant, parlar d’una “guerra judicial” seria, ara com ara, anar més enllà del que està confirmat.
Què demana Tini?
El que sí que sembla clar és que Tini vol tenir més control sobre el seu patrimoni i la seva carrera.
Després de més d’una dècada amb el seu pare al capdavant de bona part de la seva estructura empresarial, l’artista estaria buscant una nova etapa en què pugui prendre directament les decisions sobre els seus ingressos, els seus drets d’imatge i els seus negocis.
Això no implica necessàriament que reclami diners al seu pare o que l’acusi d’irregularitats.
De moment, el principal objectiu de l’auditoria seria saber exactament què té, on està i com s’ha gestionat el seu patrimoni durant tots aquests anys.
El futur dependrà del resultat d’aquesta revisió
Si l’auditoria confirma que tot s’ha gestionat correctament, el conflicte podria quedar limitat a una simple reorganització empresarial i a la fi de la relació professional entre pare i filla.
Si, en canvi, apareguessin discrepàncies econòmiques o irregularitats, Tini podria plantejar reclamacions legals o exigir canvis en la propietat de determinades societats o drets.
De moment, però, no hi ha confirmació pública d’aquest escenari.
El que sí que marca aquesta història és un abans i un després en la trajectòria de Tini Stoessel: l’artista que va començar sent una adolescent sota la tutela de Disney i del seu pare vol ara prendre les regnes completes de la seva carrera, la seva imatge i els seus diners.
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