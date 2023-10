L’aparcament de la Copa a sota les vies també estarà tancat per les Fires de Girona

L’Ajuntament de Girona tancarà quatre grans bosses d’estacionament durant les Fires de Girona. Com a novetat, aquest any no estarà disponible l’aparcament de la Copa a sota les vies, al costat del carrer Berenguer Carnicer, i on abans aparcaven els autobusos turístics. D’aquesta manera, s’eliminaran una setantena d’aparcaments en una zona on durant la Festa Major van molt buscats, tot i que l’altra part d’aquest gran aparcament -del costat del passeig José Canalejas i més proper a la rotonda de Pedret- sí que estarà disponible.

Concretament, aquesta zona estarà tancada a l’estacionament de cotxes entre el 27 d’octubre, dia en què es dona el dret de sortida a les Fires, i el 6 de novembre, l’endemà del castell de focs. Aquest aparcament havia estat disponible en els últims anys, però enguany aquest espai quedarà reservat per a parades informatives de diverses entitats. L’Ajuntament de Girona ha explicat a Diari de Girona que el motiu pel qual es tancarà aquest aparcament és perquè es vol provar l’opció de buscar un espai més proper a les Fires per ubicar les diferents parades informatives d’aquestes entitats que, en els últims anys, s’havien ubicat a plaça Catalunya. Altres aparcaments tancats Dilluns, l’Ajuntament va tancar l’aparcament de la Copa, al costat de la rotonda de Pedret, perquè aquesta serà la zona que utilitzaran els firaires com a campament. De fet, aquest serà el sector d’estacionament que estarà tancat durant més temps. Ho estarà fins al 14 de novembre. Serà el tercer any que els firaires s’ubicaran en aquest indret. Anteriorment, situaven les caravanes al mateix parc de la Devesa, al costat de les atraccions, una cosa que l’Ajuntament va canviar per la festivitat de 2021 amb l’objectiu de buidar l’espai de la Devesa, i també preservar el parc. Això no agrada massa als firaires perquè creuen que les atraccions queden més desprotegides durant la nit, ja que han d’anar a descansar més lluny. Alguns també dormen al carrer Roberto Bolaño, al Pla de Baix de Domeny, on habitualment hi ha un aparcament destinat a les caravanes. Per altra banda, a partir de dilluns i fins al 9 de novembre estarà tancat l’aparcament que hi ha en el solar que hi ha entre el riu Ter, l’Auditori (Palau de Congressos) i el pont de Fontajau, més conegut com a Triangle del Ter. Aquest espai es destinarà a la carpa del Circ Raluy, que farà actuacions cada dia entre el 27 d’octubre i el 5 de novembre. A més, es places d’aparcament del passeig de la Devesa, el més pròxim al riu Ter, també estarà tancat entre el 26 d’octubre i el 6 de novembre, ja que serà un espai que es reservarà per fires i atraccions.