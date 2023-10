Sis dies, això és el que falta perquè les Fires de Sant Narcís comencin oficialment amb el pregó, des del balcó de l’Ajuntament, a càrrec de les exjugadores de bàsquet Laia Palau i Noemí Jordana, i Marta Xargay en vídeo des de Nova York; però l’ambient de la festa major ja és aquí i Girona escalfa motors. Així s'ha reflectit aquest matí en el «Toc de Rams» de la Fal·lera gironina, que va reunir centenars de gironins a la plaça del Vi, igual com a la tarda, l’assaig obert dels balls de la imatgeria: l’Àliga, els capgrossos i els gegants.

Segons explica Marc Masgrau, un membre de la junta directiva de la Fal·lera, el «Toc de Rams» és un esdeveniment on la figura femenina és la més important. Així que el primer que es va fer va ser una cercavila on la comitiva va sortir de la plaça del Vi i va anar fins al Centre Cultural la Mercè. Allà les dues gegantes, Anna Gironella i M. Àngels els estaven esperant i, junts, van tornar al punt de sortida per trobar-se amb els gegants.

Un cop allà es van canviar els rams de les dues figures femenines. És una tradició que la Fal·lera fa cada any just abans de l’inici de les Fires. «Al principi aquest acte el fèiem en el nostre local on canviàvem els rams i només hi venia la gent de la colla, però fa sis anys que ho fem públicament», relata Masgrau. També explica que els rams els fa una florista de la colla i que cada any conviden a una figura femenina per fer el canvi de ram. Aquest any li ha tocat el torn a la M. Àngels Vila una persona de la colla que, «fa molts anys que està activa i participant aquest any deixa de portar el Fraret, que és el capgròs que feia ballar durant totes les Fires, i aquest ha sigut el nostre homenatge», assegura.

Un cop es troben els quatre gegants a la plaça del Vi hi ha un grup que interpreta i versiona la cançó dels gegants; «com que les protagonistes són les figures femenines la cantant ha de ser una noia i aquest any ens ha acompanyat A3 music trio», explica Masgrau. Després d’això també es fa el ball de les banderes: «hi ha quatre banderers que porten quatre símbols de la ciutat, que són les mosques de Sant Narcís, la fulla de plataner de la Devesa, un skyline de la ciutat de Girona i llavors el símbol dels rius.

Després dels balls es va presentar la Festa dels 4 Rius, dintre de les Fires de Sant Narcís, i va sortir Pere Escuder a explicar com funcionaria aquest any la celebració, que se situa en dues famílies de la ciutat, una els Agullana i, l’altre, els Sarriera. Tot seguit va començar un vermut musical.

Després de la ballada va començar a caure unes quantes gotes de pluja que van obligar a refugiar les figures a l’entrada de l’Ajuntament, on tothom qui va voler les va poder veure. Malgrat tot, la pluja va donar treva i no va anar més enllà, així que es va poder celebrar el vermut sense contratemps i, de fet, va arribar a omplir de joves i grans la plaça del Vi.

Ahir a la tarda els gironins també van poder gaudir dels gegants, capgrossos i de l’Àliga, i dels seus balls, en un assaig obert abans de Fires a la plaça del Vi.