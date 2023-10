Unes Fires de Girona amb més presència policial als carrers

Les Fires de Sant Narcís són sinònim de més afluència de gent a la ciutat de Girona i això obliga als a dissenyar un dispositiu de seguretat. Els Mossos d’Esquadra mobilitzaran uns 140 efectius cada dia en el marc d’aquest. Per treballar conjuntament s’ha creat un òrgan estable de coordinació on hi ha present els Mossos i la Policia Municipal i que compta amb un responsable de cada cos per torn.

Una de les novetats del dispositiu d’enguany és l’increment d’efectius uniformats als carrers, subratlla l’intendent dels Mossos Xavier Domènech, el nou sotscap de la Regió Policial de Girona. Aquest augment és possible perquè han reforçat els torns ordinaris i també perquè es mobilitzen efectius de la Regió Policial i de fora per aquests dies festius.

El dispositiu està format per agents de Seguretat Ciutadana tant uniformats com de paisà; d’ordre públic de l’ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) i la Brigada Mòbil (Brimo); la Unitat Canina i també es mobilitzen efectius de l’Àrea Regional de Trànsit i de la Unitat de Drons.

Aquesta darrera és el segon any que es trasllada a Girona i l’intendent considera molt útil pel control de persones des de l’aire en cas de cometre’s fets delictius i també per decidir per exemple si s’ha de fer una intervenció en un punt, com podria ser la Copa, on hi ha centenars de persones.

L’increment d’efectius uniformats es farà palès als carrers, indica l’intendent que destaca que anteriorment s’havia optat molt pels agents de paisà, però que amb el canvi el que cerquen els Mossos és «apropar-se al ciutadà, ser més visibles i accessibles». Aquest dispositiu indica el policia, no s’ha vist condicionat per l’alerta terrorista i afegeix que l’increment d’efectius era el previst.

Els Mossos mobilitzen recursos de la Regió però també de fora per tenir unes Fires de Sant Narcís segures

Patrullar en trinomi

Un fet que cridarà l’atenció enguany és que els agents de Seguretat Ciutadana patrullaran en trinomi. Aquests treballaran sobretot per la Devesa i el centre de la ciutat. Mentre que les unitats d’ordre públic, és a dir, els agents de l’ARRO i de la Brimo, també patrullaran i ho faran en zones «més fosques» i fora dels recintes on hi ha més multituds.

Un dels objectius dels policies durant aquestes fires serà l’aplicació del Pla Daga. Es va posar en marxa pel febrer i té com a objectiu retirar les armes blanques dels carrers. L’ús d’aquestes preocupa als Mossos i l’intendent recorda com poden arribar de ser perilloses i que poden causar morts.

La part «invisible»

El dispositiu policial també té una part «invisible» i és la que desenvolupen els agents de paisà -en tenen els Mossos i la Policia Municipal-. El sotscap de la Regió indica que enguany «han duplicat» aquests efectius i que una de les seves tasques és la detecció de delinqüents habituals que es dediquen a cometre furts, sobretot de telèfons mòbils. A banda dels habituals també identificaran delinqüents que venen de la zona Metropolitana a fer l’agost durant les Fires. Aquests preocupen a la policia perquè són individus que poden cometre molts fets en un dia i interessa que marxin de la ciutat.

Es dupliquen els agents de paisà que buscaran delinqüents habituals i faran prevenció d’agressions sexuals

La detecció d’aquests individus també es fa a les estacions de tren i d’autobusos de Girona perquè és per on solen arribar. Per això, hi haurà escorcolls aleatoris, alguns d’ells amb la Unitat Canina i l’ARRO. A banda, també buscaran armes blanques. Els agents de paisà també són els que faran prevenció d’agressions sexuals en zones de concentració de gent.

Coordinació

Un altre aspecte a subratllar per a Domènech és el treball amb xarxa i la coordinació amb la Policia Municipal de Girona. Però també amb el personal de seguretat privada que treballa a la zona, el SEM o el Punt Lila, remarca.

El dispositiu si bé dura deu dies sobre el terreny també compta amb una feina prèvia de xerrades per part dels Mossos a alumnes d’ESO de la ciutat. A banda, la Policia Administrativa també ha fet controls en locals sobre la prohibició de venda d’alcohol a menors.