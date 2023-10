L’associació filatèlica de Girona està de celebració. Fa just 70 anys de la primera exposició de col·leccionisme de segells de la ciutat -que va tenir lloc el 29 d’octubre de 1953-. A més, tal com ha explicat Jordi Mota, comunity manager de l’associació, ha fet un segell exclusiu per aquesta commemoració : «és la reproducció del que va ser la primera exposició, per això està en castellà, en el 53 no es parlava en català. També hem fet un matasegell que només s’utilitza el dia d’avui».

Des de l’associació estan molt agraits per l’espai que els han cedit, ja que l’exposició es pot trobar a la Carbonera del Museu d’Història de Girona. A més, el president de l’associació, Pablo Torres, està molt content amb l’afluència de públic, que Mota ha catalogat d’«un èxit inesperat». «Esperem que amb la nova empenta aconseguirem convertir la societat filatèlica de Girona en una referent, tal com havia sigut i tal com serà, del col·leccionisme gironí» ha conclòs Mota.