Girona ha viscut aquest diumenge la segona missa de Sant Narcís de les Fires de Girona sense Bisbe. Però sembla que el nom de l'escollit està a punt de fer-se públic i és imminent. Aquest és l'anunci, que si més no, ha exposat en diverses ocasions l'administrador diocesà del Bisbat de Girona, Mn. Lluís Suñer i Roca. En la salutació inicial al presents a la basílica de Sant Feliu, Suñer ha indicat que els gironins celebren la festa del seu patró, Sant Narcís, "d’una manera no habitual: a les portes de rebre un nou bisbe, cosa que sembla imminent. I que fa que obrim els cors per acollir-lo de la millor manera possible". Ja en l'homilia ha fet un nou esment: "Estimats gironins i gironines, estem a les portes de rebre un nou bisbe, i per aquest motiu permeteu-me que l’homilia d’avui tingui un caire més catequètic per preparar-nos per acollir-lo des de la fe i l’esperança". Fa uns dies es va saber que el papa Francesc ha proposat formalment el candidat a nou bisbe de Girona. El pontífex ha signat l'acceptació donant el vistiplau al nom que li han fet arribar i ara, queda pendent que la persona accepti el càrrec perquè la diòcesi torni a tenir bisbe.

A la basílica de Sant Feliu, avui hi havia la presidenta del Parlament, Anna Erra, la delegada de la Generalitat, Laia Cañigueral, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, el president de la Diputació, Miquel Noguer i representants de l'Ajuntament de Girona. No hi era l'alcalde, Lluc Salellas, però sí diferents representants del govern: La vicealcaldessa i tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Gemma Geis (Junts), el tinent d'alcaldia i responsable de Cultura, Quim Ayats (ERC) i la regidora de Ciutat Que Cuida, Gemma Martínez (Guanyem). Per l'oposició, Sílvia Paneque (PSC); Jaume Veray (PP) i Francisco Domínguez (VOX). També hi era el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. Tot plegat en un acte que fins aquestes Fires era considerat com a acte institucional però que ara ha quedat emmarcat, almenys en el programa oficial, dins dels "altres actes destacats".

Abusos i conflictes

L'homilia s'ha centrat majoritàriament en el patró, Sant Narcís. abans però ha volgut parlar dels "abusos inacceptables". Com a Església, ha dit "la festa d’avui ens ve marcada per la tristesa. A més dels conflictes que s’imposen en el nostre món, ens dolen especialment els abusos que ens afecten i que són inacceptables". I ho ha insistit en què "ens cal demanar perdó, una vegada més, i reconèixer que l’Església ha de saber estar sempre al costat dels més vulnerables, dels més necessitats. I per això treballem".

Sant Narcís com a màrtir

Ja centrat en el patró, ha recordat que "a sant Narcís el venerem com a màrtir i com a bisbe". Màrtir, per als creients, vol dir ser "un testimoni de Crist". Ha explicat que "el màrtir Narcís va morir pels volts del segle V durant la persecució de Dioclecià" i s'ha preguntat si "sabríem imaginar-lo vivint avui entre nosaltres". I l'ha descrit amb diferents pinzellades: "hauria estat l’home que no s’esvera davant dels obstacles, perquè sap que sovint són una manera de marcar el camí" que "es coneix, que s’aprecia, que es posseeix, i que per això es pot donar" així com que "viu de Déu sense fantasies, però que viu realment de Déu" i que "exhorta a la bonesa i sap que de vegades ell no és prou bo". "Que diu als altres que cal estimar tothom, però veu que molts cops ell no estima del tot. Un cristià que no acaba de ser-ho del tot. Un home, per dir-ho així, com tots nosaltres", ha conclòs sobre aquest apartat.

Sant Narcís com a Bisbe

També ha parlat de la vessant de Sant Narcís com a Bisbe, "com ens diu la tradició". I també ha volgut fer unes pinzellades sobre com se'l podria imaginar vivint a la ciutat entre els gironins. "Hauria estat el bisbe que ens acompanya dia a dia, amb les rutines i cansaments que amb el pas dels anys potser ens han anat fent insensibles a moltes necessitats i poc atents a l’entorn en què vivim". A continuació ha enumerat multitud de lloances: "el bisbe que ens ajuda a obrir-nos al futur sense preocupar-nos més del compte per si som molts o som pocs, ni per sentir nostàlgia d’un temps passat que ja no hi és", que "ens ajuda a revifar les nostres catequesis i les nostres celebracions; perquè Càritas i els altres serveis, delegacions i voluntariats eclesials estiguin ben presents a tots els racons de la nostra diòcesi i facin olor d’evangeli".

Considera que seria "proper, arrelat a casa nostra, que ens ajuda a ser autèntics, i a sentir-nos agosaradament cristians i cristianes enmig d’una societat plural en què una part dels ciutadans es consideren no creients, agnòstics o seguidors d’altres confessions". "Un bisbe que ens acompanya en el compromís amb el medi ambient perquè puguem respirar un aire pur, tenint cura de la casa comuna, la Terra, promovent hàbits respectuosos amb l’entorn, de manera que tothom disposi d’aliments i de tot allò necessari per viure equilibradament, amb un consum responsable dels recursos".

Altrews consideracions són "ara que estem immersos en guerres esfereïdores", seria "un home de pau que ens ajuda a pregar i a treballar per ser constructors de pau i a crear una cultura de la pau", que "ens ajuda, als qui ens confessem creients, a sentir-nos Església de Jesús, i que els qui no creuen o pensen diferent el puguin veure com a un bon veí amb una actitud dialogant, sabent compartir les aspiracions i els interrogants de tots els qui fem camí pels carrers de Girona" i que ens "ajuda a afrontar amb fermesa els reptes que tenim plantejats, i a fer-ho de tal manera que en cap moment els problemes de cada dia ens privin ni de perdre el bon humor ni de poder dormir bé, perquè per a un creient en Jesús no hi ha cap mal que sigui infinit ni cap nit que no tingui fi".

Com serà el nou Bisbe?

Ha acabat exposant que sant Narcís segur que, entre nosaltres seria "un home auster, senzill, obert a les necessitats dels més marginats de la nostra Girona, siguin de casa o vinguin de lluny. I sempre un bon ciutadà que s’esforça per ser un home de Déu i que ens ajuda a cercar Déu. Un bisbe com molts altres bisbes, com el que esperem, que de ben segur ens ajudarà a viure el present amb coratge i el futur amb esperança", ha conclòs.

La missa s'ha pogut seguir a través de Televisió de Girona. Entre els qui ho ha fet hi havia el bisbe emèrit Carles Soler.