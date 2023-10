Per ser una «metàfora de tot el que va conformar una tragèdia» la professora de secundària i escriptora, Mercè Saurina, es va emportar aquest dilluns a la nit el Premi Just Manuel Casero de novel·la curta, que enguany ha arribat a l’edició número 43 en una gala celebrada a la sala La Planeta i organitzada per la Llibreria 22. La novel·la, titulada Fugint dels camps de blat i que Saurina havia presentat sota el pseudònim de Kate Nària, va ser la més ben valorada pel jurat per tenir una composició que endinsa al lector en un «univers de traumes, d’impossibilitats de recuperar la felicitat i d’alguna escletxa per on s’escola un futur possible».

El jurat de l’edició d’aquest any ha estat format per Mita Casacuberta, Josep M. Fonalleras, Cristina Massanés, Imma Merino, Eva Vázquez i Jordi Gispert. Aquest últim, com a secretari sense vot. Tots van voler destacar la qualitat de moltes de les obres que s’han presentat en l’edició d’enguany, un total de vint-i-dues. Tot i així, van creure que Fugint dels camps de blat resaltant l’epíleg final, que «fa trontollar la resta de la novel·la i fa que la història s’enlairi».

D’aquesta manera, Mercè Saurina es va emportar el seu primer Casero després de ser finalista el 2010 amb Com dues llunes de Saturn. En aquella ocasió el guanyador va ser Helder Farrés amb l’obra Novotsky. Saurina també ha escrit Rèquiem per a contrabaix, que va guanyar el Premi Ciutat de Mollerussa el 2013, i El Color de la Pèrdua. Després de guanyar el guardó, Fugint dels camps de blat serà publicada per l’Editorial Empúries. Aquest és un dels premis que comporta guanyar el guardó, que també està dotat amb 2.000 euros.

Per altra banda, la novel·la Els fragments de l’esperança, escrita per Dan Arbat va ser l’altra obra finalista del Premi Just M. Casero. El jurat va destacar de la novel·la d’Arbat «l’amplitud del registre lingüístic i la capacitat d’entomar i fer real la veu esquerpa i caòtica». Mentrestant, Convivència, de Laura Cera, i Els preludis d’Iaspes, d'Irene Tarrés, van passar a la tercera valoració, però després van ser descartades a l’hora d’escollir les dues finalistes.

45 anys de la Llibreria 22

El Premi Just M. Casero de novel·la curta es va celebrar per primera vegada l’any 1981, en una edició que van guanyar Rafael Vallbona i Pep Bras amb l’obra Amfetamínic. El premi el convoca anualment la Llibreria 22 que el passat 20 d’octubre va complir el seu 45è aniversari. Per això, es va retre un petit homenatge a la icònica llibreria ubicada al número 22 del cèntric carrer de les Hortes.

D’aquesta manera, durant l’acte es va fer una projecció amb un recull d’imatges històriques per repassar la trajectòria de la Lliberia 22 per celebrar l’efemèride. Al llarg d’aquests anys, ha estat premiada pel govern espanyol com per Millor Labor de la Difusió de la Cultura, el 1986, i com a Millor Llibreria per la Generalitat de Catalunya el 1990 i 1997. A part, el 2014 va rebre el Premi Liberpress a l’apartat de Literatura. El guardó reconeix el compromís social de professionals de diversos àmbits de la cultura i els mitjans de comunicació.