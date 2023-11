El concert de tarda que es va fer per primera vegada per l’any passat per les Fires de Girona amb Di-versiones s'ha tornat a celebrar aquesta tarda amb el mateix èxit de públic. Aquesta vegada, els protagonistes han estat els integrants de l’Orquestra Maribel que durant dues hores han fet gaudir a un públic familiar de diferents versions de cançons molt conegudes. Entre elles, L’Empordà de Sopa de Cabra, Tenía Tanto que darte de Nena Daconte, La Playa de la Oreja de Van Gogh o Cómo te atreves de Morat. El grup, nascut a Sarrià de Ter el 2013, ha tancat així la gira del desè aniversari amb un concert massiu i amb un públic que ha cantat, ballat i s'ho ha passat d’allò més bé al ritme de la música.