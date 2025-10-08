Aquests són els tres dissenys dels gots de les Fires de Girona
Els vasos tornaran a ser reutilitzables i 100% biodegradables, fabricats a partir de pellofa d’arròs procedent del Delta de l’Ebre
Un braç alçat tatuat amb figures icòniques de la ciutat de Girona, sostenint el que s’ha convertit en la imatge de la resistència a Palestina: una síndria. Aquest ha estat el disseny guanyador del concurs de gots les Fires de Sant Narcís 2025, que organitza la Comissió de la Copa de Girona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona.
El seu creador, Natxo Sarvatxo, acompanya el disseny amb la frase “Des dels 4 rius fins al mar”, en referència al suport que la ciutat de Girona ha mostrat cap al poble palestí. En el dibuix s’hi aprecien símbols típicament gironins com la Cocollona i la mosca i té com a element central la síndria, el símbol de resistència pacífica amb el qual el poble palestí exhibeix els colors de la seva bandera. D’aquest disseny guanyador se n’il·lustraran 40.000 gots i el seu artista rebrà 200 euros com a premi.
"Girona es mostra, un cop més, com la ciutat solidària que és i se situa al costat de les causes justes, com la defensa del poble palestí", ha remarcat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats Bartrina.
El segon guardonat ha estat Eloi Oliveras, qui ha dissenyat una imatge amb nou gots que simbolitzen els diferents perfils de persones que participen de les Fires amb el missatge “Les festes de tothom i per tothom”. D’aquest disseny inclusiu se’n faran 25.000 gots i el seu creador rebrà 150 euros.
El tercer premi, valorat en 100 euros, ha estat per a Carla Garcia, amb un dibuix que fa referència a la festa i a la música amb el missatge “Girona On”. D’aquesta creació, se’n faran 15.000 gots.
Els gots que serveixen les entitats de les barraques de les Fires de Sant Narcís tornaran a ser reutilitzables i 100% biodegradables, fabricats a partir de pellofa d’arròs procedent del Delta de l’Ebre, segons ha informat l 'Ajuntament en un conmunicat.
D'altra banda, i com en les dues edicions anteriors, el proveïdor de begudes de les entitats que tenen barraca servirà els refrescos amb ampolles de vidre.
Aquests envasos seran retornables, fet que propicia que, després d'un procés adient de rentatge, es puguin tornar a utilitzar per a la mateixa finalitat. Una ampolla de vidre es pot reutilitzar entre 40 i 60 vegades amb una despesa energètica del 5% de la que significaria el seu reciclatge.
Es pot trobar la informació sobre el concurs al perfil d'Instagram de la Comissió de la Copa de Girona (@lacopagirona).
