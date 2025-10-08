Junts critica l'elecció del got guanyador de les Fires de Girona de suport al poble palestí
La formació rebutja el disseny perquè considera que "no representa la pluralitat de Girona en un espai tan divers com les Fires"
Aquests són els tres dissenys dels gots de les Fires de Girona
Una moció sobre Palestina que, de moment, no ha signat Junts
El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Girona ha criticat l'elecció del disseny guanyador del got de les Fires de Girona. S'hi pot veure un braç alçat tatuat amb figures icòniques de la ciutat de Girona, sostenint el que s’ha convertit en la imatge de la resistència a Palestina: una síndria. Aquest ha estat el disseny guanyador del concurs de gots les Fires de Sant Narcís 2025, que organitza la Comissió de la Copa de Girona (formada per una assemblea d'associacions) amb la col·laboració de l'Ajuntament. Junts forma part de l'equip de govern del consistori amb Guanyem i ERC.
Sobre el got escollit, obra de Natxo Sarvatxo, Junts apunta que ha estat "una decisió que un cop hem conegut rebutgem perquè no representa la pluralitat de Girona en un espai tan divers com les Fires.
"El disseny està acompanyat de la frase “Des dels 4 rius fins al mar”, en referència al suport que la ciutat de Girona ha mostrat cap al poble palestí.
En el dibuix s’hi aprecien símbols típicament gironins com la Cocollona i la mosca i té com a element central la síndria, el símbol de resistència pacífica amb el qual el poble palestí exhibeix els colors de la seva bandera.
D’aquest disseny guanyador se n’il·lustraran 40.000 gots i el seu artista rebrà 200 euros com a premi.
Segona discrepància en pocs dies
És el segon cop aquesta setmana en què Junts de Girona es desmarca d'una acció de suport al poble palestí. Si aquesta ha estat amb la tria de la Comissió de la la Copa, formada majoritàriament per entitats, la primera va ser amb els seus altres dos socis de govern (Guanyem i ERC) i amb el principal grup de l'oposició (PSC).
Tal com va avançar Diari de Girona fa uns dies, aquest dilluns vinent, al ple municipal, està previst debatre una moció on es condemna "el genocidi" contra la població de Palestina i es rebutja a l'atac a la Flotilla. L'han signat el PSC, Guanyem i ERC, però no Junts. Fonts del partit van assenyalar que el document no estava tancat i que tenien previst presentar-hi "esmenes" a tenor del Pla de Pau.
"És un tema en què l’actualitat està en constant evolució i volem veure com es desenvolupa en les properes hores", van indicar. A més a més, van remarcar que "no signar-la -ara mateix-no vol dir no votar-hi a favor". "Simplement creiem que cal veure com es desenvolupen els esdeveniments", van aclarir.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- El dia en què Laporta es va enfrontar a Fernández Vara per telèfon i Rosell va anar a disculpar-se a Extremadura
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència