Dues entitats es disputen la barraca del parc del Migdia per les Fires de Girona
Un sorteig decidirà quina de les dues podrà vendre begudes i menjars
Dues entitats s'han presentat per gestionar la barra de bar del parc del Migdia durant les Fires de Girona. Es tracta de Peu a Baix Motorsport Club Girona i de l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l'escola Migdia de Girona. S'haurà de decidir amb un sorteig. Al parc hi ha, des de fa diversos anys, una parada de venda de begudes i entrepans que obre i tanca en funció de les activitats relacionades amb les Fires que es fan a l'espai. per exemple durant els concerts a l'escenari. L'hora de tancament serà en funció de la programació musical que hi hagi cada dia. Podien optar a la gestió de la barra entitats, associacions i organitzacions cíviques, culturals i esportives sense afany de lucre de la ciutat de Girona.
La barra estarà instal·lada a la zona asfaltada on hi ha les escales del jardí central del parc, encarada a l'escenari que s'hi instal·la habitualment per fires.
Ubicar-hi una barra és una de les demandes que havia fet el públic dels concerts els últims anys.
