Dues entitats es disputen la barraca del parc del Migdia per les Fires de Girona

Un sorteig decidirà quina de les dues podrà vendre begudes i menjars

Un concert celebrat al parc del Migdia, l'any passat.

Un concert celebrat al parc del Migdia, l'any passat. / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Dues entitats s'han presentat per gestionar la barra de bar del parc del Migdia durant les Fires de Girona. Es tracta de Peu a Baix Motorsport Club Girona i de l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l'escola Migdia de Girona. S'haurà de decidir amb un sorteig. Al parc hi ha, des de fa diversos anys, una parada de venda de begudes i entrepans que obre i tanca en funció de les activitats relacionades amb les Fires que es fan a l'espai. per exemple durant els concerts a l'escenari. L'hora de tancament serà en funció de la programació musical que hi hagi cada dia. Podien optar a la gestió de la barra entitats, associacions i organitzacions cíviques, culturals i esportives sense afany de lucre de la ciutat de Girona.

La barra estarà instal·lada a la zona asfaltada on hi ha les escales del jardí central del parc, encarada a l'escenari que s'hi instal·la habitualment per fires.

Ubicar-hi una barra és una de les demandes que havia fet el públic dels concerts els últims anys.

