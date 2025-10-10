Girona enquestarà els joves sobre prevenció de les violències masclistes durant les Fires
L'Ajuntament se servirà d'influenciadors per difondre a xarxes els serveis del punt de salut a l'esplanada de barraques
L'Ajuntament de Girona enquestarà els joves de la ciutat sobre seguretat i prevenció de les violències masclistes durant les Fires de Sant Narcís. L'estudi es farà de manera aleatòria a través d'unes preguntes que s'enviaran per correu electrònic a nois i noies d'entre 12 i 18 anys de la ciutat. Serà una enquesta breu i anònima, però que com ha destacat la regidora de Benestar Emocional i Salut, Sílvia Bosch, permetrà "obtenir dades, impressions i experiències per fer propostes amb l'objectiu d'avançar cap a uns espais festius més segurs, inclusius i lliures de violències". D'altra banda, aquest any el consistori també se servirà d'influenciadors per difondre a xarxes els serveis que ofereix el punt de salut a l'esplanada de barraques".
La regidora de Benestar Emocional i Salut ha subratllat que, un any més, es vol que les Fires de Sant Narcís siguin "segures, saludables i inclusives" i incidir en la "reducció de riscos"; sobretot, entre la gent jove. Per això, al costat d'iniciatives que ja s'han impulsat en anys anteriors, el consistori aquest any n'impulsarà d'altres.
Com a novetat, aquest 2025 l'ajuntament portarà a terme un estudi sobre seguretat i prevenció de les violències masclistes en contextos d'oci (que farà incidència amb les Fires). El portarà a terme el col·lectiu Noctambul@s i, com ha subratllat Bosch, es basarà en enquestes "breus i anònimes" que es faran per correu electrònic a nois i noies d'entre 12 i 18 anys.
En els propers dies, aquells adolescents i joves de la ciutat a qui s'hagi escollit de manera aleatòria, rebran un mail amb diferents preguntes sobre aquests àmbits. Sílvia Bosch ha explicat que el buidatge de les respostes permetrà al consistori "tenir dades, recollir impressions i experiències" per poder fer propostes amb l'objectiu que els espais d'oci -com l'esplanada de barraques- siguin "més segurs, inclusius i lliures de violències".
Novament, a La Copa s'hi tornarà a instal·lar el Punt de Salut Jove durant els dies forts de concerts (24 i 25 d'octubre, i del 28 d'octubre a l'1 de novembre). Gestionat pel projecte Som.NIT de Creu Roja Joventut, oferirà informació i assessorament sobre salut, consum d'alcohol i sexualitat. I com l'any passat, també disposarà de polseres sentinella (que permeten detectar la possible presència de drogues a les begudes).
Les polseres no s'oferiran de manera aleatòria, sinó quan hi hagi casos de sospita. La regidora ha recordat que, durant les Fires de l'any passat, se'n van fer servir tres davant "dubtes de begudes adulterades". "Tenint en compte l'afluència de gent a la zona de barraques, estem contents perquè el risc va ser baix i esperem que aquest any hi hagi demanda zero", ha precisat Sílvia Bosch.
Campanya a xarxes
Aquest 2025, per primera vegada, l'Ajuntament també difondrà els serveis del Punt de Salut Jove a través de xarxes. Per això, se servirà de dos joves influenciadors, Shalana i Koko, que el publicitaran a través d'instagram. "Això ens permetrà donar-li visibilitat entre els joves, perquè coneguin que és un espai proper i de referència per a ells a la zona de barraques", ha precisat Bosch.
En paral·lel, també es mantindrà la promoció del còctel sense alcohol 'La Mosqueta', creat en col·laboració amb l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona. S'oferirà a les diferents barraques i també a la recepció posterior al pregó de Fires. A més, a l'esplanada de la Copa, tots aquells qui tinguin un got podran demanar aigua gratuïta a les diferents barraques.
Tres Espai Calma
D'altra banda, aquest any l'Ajuntament de Girona ampliarà els Espais Calma (destinats a oferir un lloc de descans, silenci i benestar emocional). Al que hi haurà al Palau de Fires durant els dies del certamen i al tram del carrer Migdia que s'habilitarà durant la trobada gegantes, aquest 2025 se n'hi afegirà un tercer.
Aquest nou Espai Calma s'instal·larà al CaixaForum Girona. Obrirà el dia del pregó (el 24 d'octubre, de les sis de la tarda a les nou del vespre) i durant la jornada castellera (el 26 d'octubre, de les dotze del migdia a dos quarts de tres de la tarda). "Oferirà un espai de tranquil·litat, de descans i d'alletament matern per a qui ho necessiti, molt a prop de dues activitats a la plaça del Vi que són pal de paller de les Fires", ha precisat Bosch.
A més, l'entitat Dinder Club (l'aplicació que connecta persones amb discapacitat intel·lectual) farà dues sortides durant les Fires. Una al concert de Catalunya Freestyle, el dia 26 d’octubre a les sis de la tarda, i una altra al concert de Di-versiones, el dia 2 de novembre a les cinc de la tarda.
Formació i fulletons
El 14 d'octubre, al centre cívic del Barri Vell, l'ajuntament farà una sessió formativa adreçada als qui tenen barraca a l'esplanada de La Copa (per promoure la dispensació responsable d'alcohol i la prevenció de violències masclistes i LGTBIfòbiques). A més, el consistori també ha editat un cartell i un fulletó informatiu, que dona consells preventius sobre consum d'alcohol i sexualitat als joves. El cartell es penjarà a marquesines d'autobús i a les barraques, i els fulletons es distribuiran entre el jovent durant les Fires.
