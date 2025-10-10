El Centre Jueu de Girona i l'ACAI s'afegeixen a les queixes pel got de Fires
La comissió no farà marxa enrere i diu que 'Des dels 4 rius fins al mar' és un lema habitual en moviments propalestins
La tria del disseny que la comissió de la Copa de Girona ha escollit com a guanyador del concurs de gots de Fires ha aixecat polèmica. A la imatge apareix un braç alçat sostenint una síndria, imatge de la resistència a Palestina. Va acompanyada de la frase 'Des dels 4 rius fins al mar'. L'Ajuntament va informar en un comunicat que és una manera de reivindicar "el suport que la ciutat ha mostrat cap al poble palestí". En una piulada, Junts (que forma part del govern) va rebutjar la tria "perquè no representa la pluralitat de Girona en un espai tan divers com les Fires". El que ha generat més rebombori a X és la frase escollida i diversos usuaris critiquen que la va utilitzar Hamàs. La comissió defensa que és un lema propalestí habitual.
A la imatge guanyadora del concurs de gots de les Fires de Sant Narcís 2025, que organitza la Comissió de la Copa de Girona amb la col·laboració de l'Ajuntament, hi apareix un braç tatuat amb figures icòniques de la ciutat de Girona que agafa una síndria, que s'ha convertit en la imatge de la resistència a Palestina.
Al dibuix s'hi aprecien símbols típicament gironins com la Cocollona i la mosca i té com a element central la síndria, com a símbol de la resistència pacífica del poble palestí. El disseny de Natxo Sarvatxo va acompanyat de la frase 'Des dels 4 rius fins al mar', una adaptació de la frase 'Des del riu fins al mar'.
Aquest lema és el que ha aixecat més polseguera a la xarxa X, perquè diversos usuaris que critiquen la tria d'aquest disseny sostenen que està vinculada a Hamàs. La Comissió de la Copa defensa que la tria s'ha fet democràticament entre els dissenys presentats com cada any i descarta fer marxa enrere. "Aquesta decisió està presa, els gots estan impresos i, per tant, segur que no es tirarà res enrere", ha dit un membre de la Comissió.
A banda de defensar el sistema de tria, la Comissió també assenyala que 'Des del riu fins al mar' és un lema "habitual" que fan servir els moviments propalestins. De fet, tot i que Hamàs l'hagi utilitzat, la frase es fa servir almenys des del 1967 com a crida per alliberar els territoris colonitzats. "Tothom és lliure d'expressar-se en aquests gots amb el que cregui que vol transmetre i nosaltres mai hem posat cap mena de censura a res", ha indicat el membre de la Comissió.
Al comunicat anunciant el disseny guanyador, l'Ajuntament va recollir declaracions del tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, defensant que "Girona es mostra, un cop més, com la ciutat solidària que és i se situa al costat de les causes justes, com la que defensa el poble palestí".
Junts, que forma part del govern municipal amb Guanyem i ERC, va fer una piulada per desmarcar-se del disseny escollit: "Des de Junts per Girona volem deixar clar que no formem part de la Comissió de la Copa que ha triat el guanyador del got de Fires. Una decisió que un cop hem conegut rebutgem perquè no representa la pluralitat de Girona en un espai tan divers com les Fires".
L'ACN s'ha posat en contacte amb el coordinador del Centre Jueu de Girona que ha afirmat desconèixer "totalment" el rebombori i ha afegit que tampoc volen involucrar-se "en polèmiques de temes així".
L'Associació Catalana d'Amics d'Israel (ACAI) ha apujat el to de les crítiques a les xarxes socials dient que "tant de bo la fiscalia contra els delictes d'odi es querelli contra tot el govern municipal de Girona" i recordant la persecució dels jueus a la ciutat l'any 1391.
