El Galliner farà el pregó de les Fires de Girona
L’escola teatral és un referent en formació i divulgació cultural a la ciutat i aquest any celebren el 35è aniversari de la seva fundació
·Jordi Dalmau serà el protagonista de “Fires en primera persona”, el pròleg de la festa major de la ciutat que tindrà lloc el 22 d’octubre
El Centre d’Arts Escèniques El Galliner farà el pregó de les Fires de Sant Narcís d’aquest any, que tindrà lloc el divendres 24 d’octubre a les 20 h. Amb aquesta elecció, des de l'Ajuntament de Girona es vol reivindicar un centre que ha esdevingut referent en pedagogia teatral a la ciutat de Girona i a les comarques gironines, fent una aposta per la formació teatral per a totes les edats i la divulgació del teatre com a eina d'aprenentatge i compromís socials. Aquest 2025 celebra el 35è aniversari de la seva fundació.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha destacat que “és de justícia reconèixer la tasca que El Galliner porta fent per la ciutat, per les nostres comarques i pel país des de fa 35 anys. Estem contents que la principal institució de formació i promoció de les arts escèniques que tenim a la ciutat pugui donar el tret de sortida a la festa major d’aquest any”.
El 1990 va néixer l’escola de teatre El Galliner, que actualment es denomina Centre d’Arts Escèniques El Galliner. El 1995 es van ubicar a la Casa de Cultura de Girona i des de llavors no han parat de créixer tant pel que fa a la formació oferta com pel nombre d’alumnes que han passat pels seus cursos, fet que l’ha posicionat com el centre de referència en formació teatral a la ciutat de Girona i a les comarques gironines. Recentment, s’han instal·lat a l’equipament dels Maristes, des d’on segueixen oferint propostes tant per iniciar-se en el món del teatre o per fer-ho de manera amateur com per formar professionals amb ensenyament educatiu reglat. En els darrers 35 anys, s’estima que més de 30.000 gironins i gironines han passat per les seves aules. L’Associació Gironina de Teatre, nascuda del 1993 com a evolució de l’associació ACME, és l’entitat sense ànim de lucre que gestiona El Galliner.
Tercera edició de les "Fires en primera persona"
D'altra banda, l'Ajuntament de Girona celebrarà la tercera edició de les "Fires en primera persona", una iniciativa engegada el 2023 que posa en valor les vivències de la festa major de la ciutat per part d'un personatge gironí.
Enguany, l’articulista i promotor cultural Jordi Dalmau i Corominas (Girona, 1928) relatarà alguna experiència personal sobre com vivia les festes anys enrere. L'acte serveix com a preàmbul a l'inici de la festa major de la ciutat i tindrà lloc el dimecres 22 d'octubre, a les 18.30 h, al Saló de Sessions del consistori.
