L'AMPA de l'escola Migdia gestionarà la barraca del parc del Migdia durant les Fires de Girona
Podrà vendre entrepans i begudes durant les activitats programades al recinte
L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l'escola Migdia serà l'encarregada de gestionar la barra de bar del parc del Migdia durant les Fires de Girona. Dues entitats havien estat admeses per gestionar la barraca del parc (Peu a Baix Motorsport Club Girona i la citada AMPA). Tot i això, no ha calgut fer cap sorteig perquè Peu a Baix va encarregar-se'n l'any passat i les bases estableixen que passa a una segona categoria un cop han tingut la barraca. Enguany doncs, serà el torn de l'Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l'escola Migdia.
Al parc hi ha, des de fa diversos anys, una parada de venda de begudes i entrepans que obre i tanca en funció de les activitats relacionades amb les Fires que es fan a l'espai. per exemple durant els concerts a l'escenari. L'hora de tancament serà en funció de la programació musical que hi hagi cada dia. Podien optar a la gestió de la barra entitats, associacions i organitzacions cíviques, culturals i esportives sense afany de lucre de la ciutat de Girona.
La barra estarà instal·lada a la zona asfaltada on hi ha les escales del jardí central del parc, encarada a l'escenari que s'hi instal·la habitualment per fires.
Ubicar-hi una barra és una de les demandes que havia fet el públic dels concerts els últims anys.
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona