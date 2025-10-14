El marxandatge de les Fires de Girona es podrà comprar a partir del 22 d’octubre
El punt de venda oficial de les bosses tote, les xapes i els mocadors serà l’Oficina de Turisme de la Rambla
La bossa costarà cinc euros; la xapa, dos euros, i els mocadors, tres euros
El marxandatge de les Fires de Girona 2025 es podrà adquirir entre el dimecres 22 d’octubre i el diumenge 2 de novembre a l’Oficina de Turisme de la rambla de la Llibertat. Així doncs, la venda dels productes començarà dos dies abans de l’inici de la festa major de la ciutat i es tancarà al mateix dia que acabin les Fires.
Aquest any el marxandatge estarà format per una bossa de cotó tipus tote de color blanc amb la imatge completa de la nova marca de les Fires en colors vermell i blau; una xapa rodona amb el fons groc i el logo de la nova marca de color vermell, i el mocador de coll de tela amb el nou logo de Fires de dos colors: amb el fons vermell i el logo blau i amb el fons blau i el logo vermell. La bossa costarà cinc euros; la xapa, dos euros, i els mocadors, tres euros.
Els productes es vendran durant l’horari d’obertura habitual de l’Oficina de Turisme: de 9 a 20 h, de dilluns a divendres; de 9 a 14 h i de 15 a 19 h els dissabtes, i de 9 a 14 h els diumenges.
Polseres per als escolars
A banda del marxandatge que es podrà comprar, des de l’Ajuntament de Girona es regalaran a tots els alumnes d’infantil i primària dels centres educatius de Girona polseres amb les imatges de la nova marca de les Fires perquè les puguin lluir durant la festa major de la ciutat. En total, es repartiran unes 12.000 unitats d’aquests productes.
