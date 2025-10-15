El Bisbat de Girona promou una campanya per "redescobrir sant Narcís" a través d'eines digitals coincidint amb les Fires
La institució vol apropar la figura del patró a través de materials divulgatius i jocs a les xarxes socials
El Bisbat de Girona ha impulsat una campanya amb la voluntat de "redescobrir sant Narcís" a través de diverses eines digitals i coincidint amb la proximitat de les Fires, que arrencaran el 24 d'octubre i s'allargaran fins el 2 de novembre. D'aquesta manera, des del bisbat pretenen acostar la figura del patró de Girona amb materials divulgatiu, jocs a les xarxes socials i adhesius digitals, i donar a conèixer així sant Narcís i la seva història. La iniciativa es posarà en marxa el divendres 24 d'octubre, coincidint amb l'inici de les Fires i els ciutadans podran accedir a un apartat dedicat a la figura de sant Narcís en el web del Bisbat de Girona, amb informació històrica, llegendes, bibliografia i altres materials.
Així mateix, hi haurà disponible una col·lecció d'adhesius digitals per a WhatsApp i Telegram i que es distribuiran a través dels canals oficials del Bisbat de Girona. També s'ha previst crear un joc interactiu a Instagram amb curiositats sobre la vida del sant i la distribució d'adhesius amb la imatge de sant Narcís en diversos espais de Girona i de la diòcesi. L'objectiu, ha assenyalat el bisbe de Girona, Octavi Vilà, és recordar la figura del qui és patró de la ciutat.
Segons la tradició, sant Narcís va viure entre els segles III i IV, i la llegenda el situa com a bisbe de la diòcesi i màrtir. És venerat com a protector de la ciutat de Girona des del 1387, quan se li va atribuir la intercessió miraculosa que va permetre alliberar Girona del setge de les tropes franceses de Felip l'Ardit. El 1864 fou declarat també patró de tota la diòcesi, i les seves relíquies es custodien a la basílica de Sant Feliu, on es fa l'ofici solemne de Sant Narcís i que està presidida pel bisbe, el dia 29 d'octubre.
