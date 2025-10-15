Comencen a tancar els aparcaments pròxims a la Devesa per les Fires de Girona
Des de dilluns no es pot accedir al de la rotonda de Pedret, que s'habilita pel campament dels firaries
Tampoc estaran disponibles el del passeig de la Devesa, el del Triangle del Ter i, en principi, el de sota les vies de La Copa
L'Ajuntament de Girona ha començat a tancar aquesta setmana aparcaments gratuïts pròxims a l'esplanada de La Copa i el parc de la Devesa amb motiu de les Fires de Girona. Són zones que van molt buscades durant els dies festius, que seran entre el 24 d'octubre i el 2 de novembre, per la seva proximitat a les atraccions, als concerts o barraques, així com del centre per viure alguna altra activitat. Entre les bosses tancades sumen gairebé un miler de places.
Aquest dilluns ja es va tancar el primer dels quatre gratuïts que no estaran disponibles pels vehicles aquest any. És el cas del que queda al costat de la rotonda de Pedret, que té unes 500 places i que des de 2021 es tanca perquè el puguin utilitzar els firaires que tenen atraccions al parc de la Devesa. En els últims dies, l'aparcament s'està acabant d'adequar per instal·lar-hi el campament. L'espai quedarà lliure a partir del 7 de novembre.
Per altra banda, a partir d’aquest dissabte a les tres del migdia, i fins al fins al 4 de novembre estarà tancat l’aparcament de la parcel·la coneguda com a Triangle del Ter, que té capacitat per entre 150 i 200 vehicles. Aquest solar es destinarà a la carpa del Circ Històric Raluy, que farà actuacions cada dia entre el 24 d’octubre i el 2 de novembre. Així i tot, es tanca més enllà dels dies d'actuacions perquè s'ha de fer el muntatge i desmuntatge de la carpa.
Els aparcaments del passeig de la Devesa (en la part més pròxima al riu Ter) i que tenen unes 200 places també estaran tancades a partir del 23 d'octubre, un dia abans de l'inici de les activitats oficials de les Fires. L'espai estarà tancat com a zona de seguretat fins al 3 de novembre.
Sota vies
L'Ajuntament també estudia tancar un dels espais de la Copa a sota les vies. És el que s'ubica més a prop del carrer Berenguer Carnicer, on abans aparcaven els busos turístics, i on hi ha una vuitantena de places disponibles. "En principi es tancarà com els últims dos anys, però s'ha d'acabar de parlar", detallen fonts municipals.
El 2023 i 2024 es va tancar aquesta zona per col·locar-hi parades informatives de diferents entitats. L'any passat, per exemple, set associacions van demanar tenir parada, però tampoc utilitzaven l'espai cada dia. Les places del costat del passeig José Canalejas i més properes a la rotonda de Pedret sí que estaven disponibles en els últims anys per Fires, i ho continuaran també sent aquest 2025.
Alternatives
Per tant, les persones que vinguin amb cotxe hauran de buscar alternatives per aparcar. També s'ha de tenir en compte que l’Ajuntament habilitarà un espai per als veïns amb distintiu del Barri Vell a la plaça Ferrater i Mora, a tocar de la facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Aquest solar de sorra disposa d'una mica més de cinquanta places.
Les bosses d'aparcament gratuïtes més pròximes a La Copa i que no es tancaran són les que hi ha davant dels Ocine o, molt a prop d'allà, la parcel·la de sorra de davant el König de Fontajau i les places del costat dels supermercats. També estaran disponibles els aparcaments del costat del pavelló de Fontajau o els que s'entra des de la rotonda de Taialà i que està prop de l'escola de Domeny.
Una mica més lluny del centre hi ha la zona de darrere la zona dels Maristes, la del costat del parc del Migdia, la de davant la Guàrdia Civil o la dels voltants del CAP de Montilivi. Encara més lluny es pot trobar l'aparcament de darrere de l'Agència Tributària, el de sota les vies al costat del carrer Gironella hi ha espai per a un centenar de vehicles més, la parcel·la de sorra que hi ha al costat del Pavelló de Palau, o a les bosses del costat de l'estadi de Montilivi i del campus de la UdG. Entre totes aquestes zones sumen més de 3.000 places.
Subscriu-te per seguir llegint
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar