Fires de Girona | Agenda del dijous 30 d'octubre
Totes les activitats que se celebren el 30 d'octubre a les Fires de Sant Narcís
Girona
Tot el dia – 44a exposició de Miniatures Històriques – Església de Sant Lluc
10.30 h – Atraccions sostenibles – Plaça de l'Om
11 h – Gimcana Girona x Girona – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
12 h – Sòmion – Auditori de la Mercè
17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
17 h – Jornada econòmica de fires – Parc de la Devesa
17 h – Espectacle de titelles: Les llegendes del Pont – Centre Cívic Pont Major
17 h – Sòmion – Auditori de la Mercè
19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
22.30 h – Xavi Calvet + Without + Auxili – La Copa
