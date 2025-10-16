Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fires de Girona | Agenda del dijous 30 d'octubre

Totes les activitats que se celebren el 30 d'octubre a les Fires de Sant Narcís

Atraccions al parc de a Devesa, en una imatge d'arxiu

Atraccions al parc de a Devesa, en una imatge d'arxiu / Marc Martí

Bruna Segura

Girona

Tot el dia – 44a exposició de Miniatures Històriques – Església de Sant Lluc

10.30 h – Atraccions sostenibles – Plaça de l'Om

11 h – Gimcana Girona x Girona – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

12 h – Sòmion – Auditori de la Mercè

17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

17 h – Jornada econòmica de fires – Parc de la Devesa

17 h – Espectacle de titelles: Les llegendes del Pont – Centre Cívic Pont Major

17 h – Sòmion – Auditori de la Mercè

19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

22.30 h – Xavi Calvet + Without + Auxili – La Copa

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents