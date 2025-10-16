Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fires de Girona | Agenda del dimarts 28 d'octubre

otes les activitats que se celebren el 28 d'octubre a les Fires de Sant Narcís

L'esplanada de la Copa durant un concert per Fires de Girona, en una imatge d'arxiu

L'esplanada de la Copa durant un concert per Fires de Girona, en una imatge d'arxiu / ANIOL RESCLOSA. DDG

Bruna Segura

Girona

Tot el dia – 44a exposició de Miniatures Històriques – Església de Sant Lluc

10.30 h – Cercavila d’escoles amb la Girona Marxing Band i els Gegantons de Girona – Plaça del Pallol

18.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

19 h – Rememorant Twin Peaks – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

19.30 h – Minibús intergalàctic + Remei de Ca la Fresca – Parc del Migdia

20 h – Una peça de Jenny Hollan – Sala La Planeta

20 h – Correfoc infantil amb els Trons de l'Onyar – Plaça de Sant Domènec

20 h – Miquel Abras + Mar Pujol – Plaça dels Mercaders

21 h – Cercavila "La negra nit" – Plaça de Jacint Verdaguer i Santaló

22.30 h – Jazzwoman + Adala + Boom Boom Fighters & Cookah P – La Copa

