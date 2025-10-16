Fires de Girona | Agenda del dimarts 28 d'octubre
otes les activitats que se celebren el 28 d'octubre a les Fires de Sant Narcís
Girona
Tot el dia – 44a exposició de Miniatures Històriques – Església de Sant Lluc
10.30 h – Cercavila d’escoles amb la Girona Marxing Band i els Gegantons de Girona – Plaça del Pallol
18.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
19 h – Rememorant Twin Peaks – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
19.30 h – Minibús intergalàctic + Remei de Ca la Fresca – Parc del Migdia
20 h – Una peça de Jenny Hollan – Sala La Planeta
20 h – Correfoc infantil amb els Trons de l'Onyar – Plaça de Sant Domènec
20 h – Miquel Abras + Mar Pujol – Plaça dels Mercaders
21 h – Cercavila "La negra nit" – Plaça de Jacint Verdaguer i Santaló
22.30 h – Jazzwoman + Adala + Boom Boom Fighters & Cookah P – La Copa
