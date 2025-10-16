Fires de Girona | Agenda del dimecres 29 d'octubre
Totes les activitats que se celebren el 29 d'octubre a les Fires de Sant Narcís
Tot el dia – Portes Obertes – Museu del Cinema
Tot el dia – Descobreix el MHG per Fires – Museu d'Història de Girona
Tot el dia – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància per Sant Narcís – Refugi antiaeri
10 h – Jornada de Portes Obertes a l'Ajuntament de Girona – Ajuntament de Girona
10 h – VII Llançament de Bitlles Catalanes – Plaça de Santa Susanna
10 h – Portes obertes al Museu d'Història dels Jueus – Museu d'Història dels Jueus
11 h – Missa de Sant Narcís – Basílica de Sant Feliu
12 h – Cobla la Principal de la Bisbal – Auditori de Girona
12 h – Sunset Rhythm Kings – Sunset Jazz Club
12 h – Rock per Xics – La Copeta
12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
13 h – 63a edició de la Fira de Mostres – Fira de Girona
13 h – Vermut rock: Els cosins de la Cabra – La Copa
17 h – Sardanes amb La Principal de La Bisbal – Plaça del Vi
17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
17 h – L'Anxovada amb les Anxovetes i el grup convidat Els Cremats – Parc del Migdia
17 h – Les vacances de Madamme Roulotte – Plaça de Santa Susanna
17.30 h – Concert de Sant Narcís – Catedral de Girona
18 h – Lliurament del premi Girona Orgullosa – Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona
18 h – Cacos – Teatre de carrer itinerant
18 h – Torneig d'escacs "Masnou" Gerunda – La Copa
18.30 h – Castanyada i glosa amb Glosa Girona – Plaça de Sant Pere
18.30 h – Espectacle de circ Solo de dos – La Copa
19.15 h – Cantada d'havaneres amb Terra Endins – Escales de la Catedral
19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
20 h – La Principal de la Bisbal – Envelat (plaça Miquel de Palol)
