Fires de Girona | Agenda del dimecres 29 d'octubre

Totes les activitats que se celebren el 29 d'octubre a les Fires de Sant Narcís

Una imatge de la Fira de Mostres de l'any passat.

Una imatge de la Fira de Mostres de l'any passat. / MARC MARTI FONT. DDG

Bruna Segura

Tot el dia – Portes Obertes – Museu del Cinema

Tot el dia – Descobreix el MHG per Fires – Museu d'Història de Girona

Tot el dia – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància per Sant Narcís – Refugi antiaeri

10 h – Jornada de Portes Obertes a l'Ajuntament de Girona – Ajuntament de Girona

10 h – VII Llançament de Bitlles Catalanes – Plaça de Santa Susanna

10 h – Portes obertes al Museu d'Història dels Jueus – Museu d'Història dels Jueus

11 h – Missa de Sant Narcís – Basílica de Sant Feliu

12 h – Cobla la Principal de la Bisbal – Auditori de Girona

12 h – Sunset Rhythm Kings – Sunset Jazz Club

12 h – Rock per Xics – La Copeta

12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

13 h – 63a edició de la Fira de Mostres – Fira de Girona

13 h – Vermut rock: Els cosins de la Cabra – La Copa

17 h – Sardanes amb La Principal de La Bisbal – Plaça del Vi

17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

17 h – L'Anxovada amb les Anxovetes i el grup convidat Els Cremats – Parc del Migdia

17 h – Les vacances de Madamme Roulotte – Plaça de Santa Susanna

17.30 h – Concert de Sant Narcís – Catedral de Girona

18 h – Lliurament del premi Girona Orgullosa – Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona

18 h – Cacos – Teatre de carrer itinerant

18 h – Torneig d'escacs "Masnou" Gerunda – La Copa

18.30 h – Castanyada i glosa amb Glosa Girona – Plaça de Sant Pere

18.30 h – Espectacle de circ Solo de dos – La Copa

19.15 h – Cantada d'havaneres amb Terra Endins – Escales de la Catedral

19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

20 h – La Principal de la Bisbal – Envelat (plaça Miquel de Palol)

