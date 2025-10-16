Fires de Girona | Agenda del dissabte 25 d'octubre
Totes les activitats que se celebren el 25 d'octubre a les Fires de Sant Narcís
Girona
- Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
- Tot el dia – Mercat d'intercanvi de la Lleona (Mercat) – Plaça de Sant Feliu i carrer de Jaume Pons i Martí
- Tot el dia – Vesparitiu 2025 (Altres) – Plaça de Salvador Espriu
- Tot el dia – Trial Festival Girona (Esports) – Pavelló Municipal de Palau
- Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu (Projecció) – Museu del Cinema
- 8 h – Matinades (Acte popular) – Sortida: Plaça del Marquès de Camps
- 10 h – Gimcana fotogràfica de Fires (Altres) [4R] – Plaça de l'Oli (davant del local de l'ADAC)
- 10 h – 2a Jornada de portes obertes al Club de Tir Olímpic Girona (Esports) – Club de Tir Olímpic Girona
- 10 h – La imatgeria de Girona (Taller) – Museu d'Història de Girona
- 11 h – Circuit d'aventura (Altres) – La Copa
- 11 h – Matins Lúdics al Local Social de Sant Daniel (Joc) – Local Social de Sant Daniel
- 11 h – Caçamosques a Girona! (Joc) – Plaça de Sant Feliu - Cul de la Lleona
- 11 h – Taller d'escacs infantil (Taller) – La Copa
- 11 h – Inauguració de la plaça dels Til·lers al barri de Sant Narcís i cercavila amb Le Pianoteur (Acte popular) – Plaça dels Til·lers
- 11.30 h – Tocajoc. Jocs tradicionals i populars catalans (Joc) – Parc de Vista Alegre
- 12 h – Tronada de Festa Major en honor als 4 Rius (Acte popular) [4R] – Plaça de Catalunya
- 12 h – Penjada de la Mosca al Sant Narcís (Acte popular) – Centre Cívic Sant Narcís
- 12 h – Electrònica amb Alumnes EUMES (Concert) – Parc del Migdia
- 12 h – Bon Vent (Concert) – La Copeta
- 13 h – Black Sheep Trio (Concert) – La Copa
- 15.30 h – Trofeu de natació de Fires (Esports) – Complex Esportiu GEiEG Sant Ponç
- 17 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 17 h – Cercavila amb Le Pianoteur a càrrec de Theatre la Toupine (Espectacle) –
- 17 h – Pilar i cercavila amb Marrecs de Salt i els Esperxats de l’Estany (Acte popular) – Plaça del Raïm
- 17.45 h – Nit electrònica (Concert) – Parc del Migdia
- 18 h – Castells de vigília (Acte popular) – Plaça de Sant Feliu
- 19 h – Vespres Lúdics - Especial JOC DE FIRES (Joc) – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
- 19 h – The Salsa Punk Orkestra + concert sorpresa + Dj Ryna (Concert) – Plaça de l'U d'Octubre de 2017
- 19 h – Cercavila amb Le Pianoteur a càrrec de Theatre la Toupine (Espectacle) –
- 19.30 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 20 h – Espectacle de circ Versus (Espectacle) – La Copa
- 22 h – Etienne Déconfin Trio (Concert) – Sunset Jazz Club
- 22.30 h – Correfoc amb els Diables de l'Onyar (Acte popular) – Plaça del Vi
- 22.30 h – Fetus + La Big Band de la Ludwig Band (Concert) – La Copa
