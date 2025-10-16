Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fires de Girona | Agenda del diumenge 26 d'octubre

Totes les activitats que se celebren el 26 d'octubre les Fires de Sant Narcís

La diada castellera a la plaça del Vi

La diada castellera a la plaça del Vi / ANIOL RESCLOSA. DDG

Bruna Segura

Girona
  • Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
  • Tot el dia – Trial Festival Girona (Esports) – Pavelló Municipal de Palau
  • Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu (Projecció) – Museu del Cinema
  • 7.30 h – Concurs de pesca d'adults (Esports) – Bassa del Golf de Girona
  • 10 h – El Bèlit d'Or (Esports) [4R] – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
  • 10 h – Concurs de pesca infantil (Concurs) – Bassa del Golf de Girona
  • 10 h – Pedalada de Fires (Sortida) – Punt de trobada: rellotge de La Devesa
  • 10 h – 13è Trofeu de Bèlit Fires de Girona (Esports) – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
  • 11 h – Quan el Museu no era Museu (Visita teatralitzada) – Museus de Girona
  • 11.30 h – Diada Castellera (Acte popular) – Plaça del Vi
  • 11.30 h – Sardanes amb la Cobla La Selvatana (Sardanes) – Plaça de l'U d'Octubre de 2017
  • 12 h – Correateneus musical i popular (Concert) – Ateneu Salvadora Catà
  • 12 h – La Tartana (Espectacle) – CREC de Sant Daniel
  • 12 h – Girona Banda Band (Concert) – Punt de trobada rambla de la Llibertat
  • 12.15 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 16.30 h – Concert de la Masovera Barbuda i PD Carmans (Concert) – Parc de Vista Alegre
  • 17 h – Passejada de Capgrossos de Girona (Acte popular) – Plaça de la Catedral
  • 17 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 18 h – Catalunya Freestyle (Concert) – Parc del Migdia
  • 18 h – Orquestra Maravella (Concert) – Envelat (plaça Miquel de Palol)
  • 19 h – Triquell - Ginestà + Svetlana (Concert) – La Copa
  • 20 h – Ball amb l'Orquestra Maravella (Concert) – Envelat de la plaça de Miquel de Palol
  • 20 h – Kompass (Concert) – Sunset Jazz Club

