Fires de Girona | Agenda del divendres 24 d'octubre
Totes les activitats que se celebren el divendres 24 d'octubre a les Fires de Sant Narcís
Girona
- Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
- 10 h – Taller de mosques de Sant Narcís (Taller) – Rober de Càritas de Girona
- 16 h – Xocolatada i venda de llibres (Acte popular) – Centre Cívic Pla de Palau
- 17 h – Xocolata i titelles amb la Mula Baba (Acte popular) – Parc de Vista Alegre
- 17.45 h – Cercaviles amb els gegants i capgrossos de Girona (Acte popular) – Sortida de diferents punts de la ciutat
- 19 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 20 h – Pregó de Fires (Acte popular) – Plaça del Vi
- 21 h – Pregó de les Fires populars (Acte popular) – Ateneu 24 de Juny
- 21 h – Inauguració de la Festa Major dels 4 Rius (Acte popular) [4R] – Plaça del Vi
- 21.30 h – Dirty Sunday (Concert) – Ateneu 24 de Juny
- 22.30 h – Belen Natali + Lia Kali + Sara Socas (Concert) – La Copa
- 23 h – The Seventies (Concert) – Ateneu 24 de Juny
