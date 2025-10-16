Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fires de Girona | Agenda del divendres 24 d'octubre

Totes les activitats que se celebren el divendres 24 d'octubre a les Fires de Sant Narcís

Bruna Segura

Girona
  • Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
  • 10 h – Taller de mosques de Sant Narcís (Taller) – Rober de Càritas de Girona
  • 16 h – Xocolatada i venda de llibres (Acte popular) – Centre Cívic Pla de Palau
  • 17 h – Xocolata i titelles amb la Mula Baba (Acte popular) – Parc de Vista Alegre
  • 17.45 h – Cercaviles amb els gegants i capgrossos de Girona (Acte popular) – Sortida de diferents punts de la ciutat
  • 19 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 20 h – Pregó de Fires (Acte popular) – Plaça del Vi
  • 21 h – Pregó de les Fires populars (Acte popular) – Ateneu 24 de Juny
  • 21 h – Inauguració de la Festa Major dels 4 Rius (Acte popular) [4R] – Plaça del Vi
  • 21.30 h – Dirty Sunday (Concert) – Ateneu 24 de Juny
  • 22.30 h – Belen Natali + Lia Kali + Sara Socas (Concert) – La Copa
  • 23 h – The Seventies (Concert) – Ateneu 24 de Juny

