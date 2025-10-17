El Cor Maragall portarà "Tot clàssics" a l'Auditori per Tots Sants
El programa oferirà una selecció de peces corals que recorre èpoques i estils, de Vivaldi a Bernstein
Girona
El Cor Maragall tornarà a celebrar el tradicional Concert de Tots Sants dins la programació de Fires amb Tot clàssics. L'1 de novembre, la sala Xavier Montsalvatge de l’Auditori de Girona acollirà el concert, que planteja un viatge coral pels grans mestres de la història musical. La proposta s’inscriu en un projecte de la formació gironina que reivindica el valor atemporal de les grans obres musicals i el seu poder d’emocionar més enllà de modes i generacions.
Enguany, el concert es presenta amb una escenografia original d’Isaac d’Aiguaviva, que transformarà la sala en un espai evocador i simbòlic. L’acompanyament musical anirà a càrrec del pianista Joan Sadurní, mentre que el rapsoda Salvi de Castro, director artístic dels Pastorets de Girona, conduirà el fil narratiu d’una dramatúrgia creada expressament per a l’ocasió.
El programa oferirà una selecció de peces corals que recorre èpoques i estils: de Vivaldi, Mozart o Fauré fins a Bernstein. Cada obra s’hi presentarà com un clàssic en el sentit més ampli: una creació que transcendeix el temps i connecta amb el públic d’avui.
Tot clàssics forma part d’un cicle de nou concerts al llarg del 2025, nascut per posar en valor el patrimoni musical universal i el paper de la música coral com a vehicle de memòria, identitat i transformació social.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar