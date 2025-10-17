Fires de Girona | Agenda del divendres 31 d'octubre
Totes les activitats que se celebren el 31 d'octubre a les Fires de Sant Narcís
Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya
10.30 h – Atraccions sostenibles – Parc de Núria Terés i Bonet
10.30 h – Concurs de baldufes – Parc de Núria Terés i Bonet
11 h – La Casa de la Mosca Fosca – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
11 h – Minigolf + El Circ dels sentits – Plaça Ciutat de Figueres
17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
17 h – El somni d’un pardal – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
17.30 h – Trofeu Fires de Girona - Open Kids de Tenis taula – Pavelló Municipal Girona-Fontajau
17.30 h – Jocs tradicionals a la plaça Assumpció! – Plaça de l'Assumpció
19 h – 13è Sant Pere Rock – Plaça de Sant Pere
19 h – Combat de Glosa de Fires de Girona – Jardins de les Pedreres
19 h – Presentació de la campanya Agenda Llatinoamericana Mundial 2026 – Centre Cívic Sant Narcís
19 h – Espectacle itinerant Coblatropic – Plaça del Vi
19.15 h – Zombiewalk – Plaça del Vi
19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
19.30 h – Lluís Figueras & The Demons + Xarim Aresté – Parc del Migdia
22 h – Drakofarra – Escales de la Catedral
22.30 h – Booze & Glory + The Baboon Show + Groggy Rude – La Copa
