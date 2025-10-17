Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fires de Girona | Agenda del divendres 31 d'octubre

Totes les activitats que se celebren el 31 d'octubre a les Fires de Sant Narcís

Drakofarra de la Fal·lera i els diables, en una imatge d'arxiu

Drakofarra de la Fal·lera i els diables, en una imatge d'arxiu / MARC MARTÍ

Bruna Segura

Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya

10.30 h – Atraccions sostenibles – Parc de Núria Terés i Bonet

10.30 h – Concurs de baldufes – Parc de Núria Terés i Bonet

11 h – La Casa de la Mosca Fosca – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

11 h – Minigolf + El Circ dels sentits – Plaça Ciutat de Figueres

17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

17 h – El somni d’un pardal – Parc Central de Rafael Masó i Valentí

17.30 h – Trofeu Fires de Girona - Open Kids de Tenis taula – Pavelló Municipal Girona-Fontajau

17.30 h – Jocs tradicionals a la plaça Assumpció! – Plaça de l'Assumpció

19 h – 13è Sant Pere Rock – Plaça de Sant Pere

19 h – Combat de Glosa de Fires de Girona – Jardins de les Pedreres

19 h – Presentació de la campanya Agenda Llatinoamericana Mundial 2026 – Centre Cívic Sant Narcís

19 h – Espectacle itinerant Coblatropic – Plaça del Vi

19.15 h – Zombiewalk – Plaça del Vi

19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

19.30 h – Lluís Figueras & The Demons + Xarim Aresté – Parc del Migdia

22 h – Drakofarra – Escales de la Catedral

22.30 h – Booze & Glory + The Baboon Show + Groggy Rude – La Copa

Veïns de la Massana de Salt qüestionen que el parc sigui un "refugi climàtic"

Albanyà serà la capital del bolet aquest cap de setmana

Territori amplia el servei de bus entre els municipis de l’Albera i Figueres

Fires de Girona | Agenda del divendres 31 d'octubre

Compte amb l'estafa virtual de la DGT: no són ells!

Robatori exprés a Blanes: tres encaputxats s’emporten cinc bicicletes d’una botiga-taller

UP acusa la gran distribució de la caiguda del preu de la fruita en un any amb menys collita per la pedra i malalties

El PP de Girona renova la seva direcció provincial sota la presidència de Daniel Ruiz

