Milers d'estudiants dibuixen Girona

Unes cent escoles participen al 51è Concurs de Pintura Ràpida Infantil i Juvenil que organitza el GEiEG

Les imatges del concurs de Pintura Ràpida de Fires de Girona

Girona barri vell 51è Concurs de Pintura Ràpida GEIEG Infantil i Juvenil. / Marc Martí / DDG

Tapi Carreras

Girona

Milers de nens han participat aquest divendres al matí en el 51è Concurs de Pintura Ràpida Infantil i Juvenil a fa 51 anys que l’àrea d’activitats socioculturals del GEiEG organitza una setmana abans de les Fires de Girona. Els estudiants s'han repartit per tot el Barri Vell i el Mercadal, però també en altres punts de la ciutat com ara al parc Central.

Es conviden a unes 100 escoles de Girona i poblacions de l'entorn a participar en les diferents categories del concurs. La temàtica és el Barri Vell i els alumnes poden fer servir els materials que desitgin.

Les làmines no guanyadores del 51è Concurs de Pintura Ràpida Infantil i Juvenil s’exposaran a la Fira del Dibuix i Pintura, que tindrà lloc el dia 1 de novembre del 2025 a Girona.

El GEiEG, amb la col·laboració de la Fundació Les Voltes, tenia una parada davant d’aquesta llibreria a la plaça del Vi, on es podia fer un donatiu de cinc euros, destinats íntegrament a Càritas, a canvi d’una làmina.

Rescaten una boletaire ferida a prop d’un hotel de Sant Feliu de Pallerols

Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda

Els Agents Rurals augmenten un 34% la seva activitat amb la incorporació de nous efectius

Vidreres crea els Premis de Reconeixement Vidrerenc de l’Any per distingir el talent local

Un operatiu policial en dos locals de Sant Feliu deixa un detingut, 19 identificats i 10 denúncies per drogues i armes

Míchel espera el millor Barça al derbi a Montjuïc: «No crec que vegin el Girona com una banda»

Trien el jurat popular i comença el judici contra l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol

Blanes crea una taxa per controlar les empreses que es gestionen les deixalles

