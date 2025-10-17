Milers d'estudiants dibuixen Girona
Unes cent escoles participen al 51è Concurs de Pintura Ràpida Infantil i Juvenil que organitza el GEiEG
Milers de nens han participat aquest divendres al matí en el 51è Concurs de Pintura Ràpida Infantil i Juvenil a fa 51 anys que l’àrea d’activitats socioculturals del GEiEG organitza una setmana abans de les Fires de Girona. Els estudiants s'han repartit per tot el Barri Vell i el Mercadal, però també en altres punts de la ciutat com ara al parc Central.
Es conviden a unes 100 escoles de Girona i poblacions de l'entorn a participar en les diferents categories del concurs. La temàtica és el Barri Vell i els alumnes poden fer servir els materials que desitgin.
Les làmines no guanyadores del 51è Concurs de Pintura Ràpida Infantil i Juvenil s’exposaran a la Fira del Dibuix i Pintura, que tindrà lloc el dia 1 de novembre del 2025 a Girona.
El GEiEG, amb la col·laboració de la Fundació Les Voltes, tenia una parada davant d’aquesta llibreria a la plaça del Vi, on es podia fer un donatiu de cinc euros, destinats íntegrament a Càritas, a canvi d’una làmina.
