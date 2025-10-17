Nou joc de cartes dedicat a les Fires de Girona
Adreçat a majors de 10 anys, es repartirà en centres educatius de la ciutat, biblioteques municipals, centres cívics, equipaments culturals i a l’Oficina de Turisme
Redacció
L'Ajuntament de Girona ha presentat el nou joc “Quedem a Fires? El joc de cartes” pensat per viure les festes de Sant Narcís d’una manera divertida i participativa. Aquesta proposta lúdica està adreçada a majors de 10 anys, es basa en partides ràpides, dinàmiques i divertides i té com a objectiu apropar els diferents elements de Fires i promoure l’ús del català entre els adolescents i els joves.
En total, de “Quedem a Fires? El joc de cartes” se’n repartiran 12.215 exemplars a l’alumnat de l’últim cicle de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius dels centres públics i concertats de la ciutat i 4.285 exemplars a les biblioteques municipals, centres cívics, equipaments culturals i a l’Oficina de Turisme. També s’han imprès 40.000 estovalles dels quals 35.000 es distribuiran a establiments de restauració i 5.000, aniran als bars de la UdG.
La tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a la Persones i de Llengua Catalana, Núria Riquelme Zurita, ha presentat el nou joc de les Fires de Girona juntament amb el seu creador, Àlex Nogués, i el seu dissenyador, Saúl Serrano. Nogués va guanyar el primer concurs públic de creació del Joc de Fires, organitzat per l’Ajuntament de Girona en el marc del Festival Ludivers. Mentre que Serrano, conegut com a Saulirion (@saulirion) a les xarxes socials, ha il·lustrat, dissenyat i maquetat el joc.
“Connectar amb els adolescents i joves és una de les línies estratègiques de la regidoria de llengua catalana i per nosaltres és una prioritat. La idea és oferir-los un element lúdic i en català, donar-los l’oportunitat que gaudeixin d’una estona divertida fent servir el català”, ha valorat la tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme Zurita.
Fil musical de les atraccions
D’altra banda, també s’ha anunciat que, enguany, la gestió del fil musical de les atraccions de les Fires anirà a càrrec de l’empresa de telecomunicacions Vera, patrocinador de la festa major de al ciutat, i que Girona FM farà la selecció dels continguts, amb una programació musical 100% en català. La iniciativa vol reforçar la presència de la llengua catalana tant a les atraccions infantils com a les d’adults i unificar el so de tot l’espai firal.
Durant el muntatge i la instal·lació de les atraccions, l'Ajuntament de Girona i Vera proporcionaran les instruccions necessàries per formalitzar la connexió al sistema general de so de les Fires de Sant Narcís. Durant les festes, Vera oferirà suport tècnic a les atraccions per gestionar i resoldre possibles incidències en el servei.
El fil musical s’emetrà mitjançant dues radiofreqüències, una per a les atraccions d’adults i una altra per a les infantils.
Aquest recurs forma part de la campanya de foment del català durant les Fires de Sant Narcís, iniciada el 6 d’octubre amb la campanya gràfica “Portem la llengua a fires”, i es completa amb diverses accions de suport als firaires per reforçar la presència del català tant en el fil musical com en la retolació de les atraccions.
