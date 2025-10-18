El Toc de Rams avisa que els dies grans de Girona són a tocar
Les germanes Roser i Anna Maria Recasens, que s’encarreguen la botiga Recorda-te’n fan el canvi de les flors, que porten els colors de la bandera de Palestina
L’aparcament de la rotonda de Pedret ja està tancat pels firaires, els Marrecs de Salt ja fa alguns dimecres que assagen la pujada del Pilar de 4 a les escales de la Catedral i les barraques i les atraccions no tardaran a veure’s per l’esplanada de La Copa i el parc de la Devesa. El temps passa i no s’atura i, un any més, tot això indica que les Fires de Girona són a tocar. Però sí tots aquests elements podrien semblar pocs, aquest dissabte matí s’ha acabat de confirmar que els dies grans de la ciutat arribaran molt aviat amb la celebració del Toc de Rams i el canvi de rams de les gegantes.
Aquesta trobada, que es fa el dissabte anterior a l’inici oficial de les Fires amb el pregó, ha anat guanyant protagonisme amb el pas dels anys i cada vegada són més les famílies que s’apropen a la plaça del Vi per fer el recorregut amb els gegants, capgrossos i la Fal·lera Gironina. Enguany, però, s'ha fet un canvi en el recorregut i la cercavila no ha baixat per la pujada de les Pedreres ni passatper la plaça de Catalunya, el que ha fet retallar temps i que alguns assistents arribessin tard a l’entrega de rams, que ha estat mitja hora més aviat del que estava programat a la pàgina web de l’Ajuntament.
Sigui com sigui, desenes de famílies van acompanyar els capgrossos, amb l'Esquivamosques al capdavant, de la plaça del Vi fins a La Mercè, on s'han recollir els gegants. Després es va tornar a baixar a davant l’ajuntament, on s'ha fet el canvi dels rams. Aquest any, les encarregades de dur a terme la cerimònia, acompanyades per l’alcalde, Lluc Salellas, i el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, han estat les germanes Roser i Anna Maria Recasens, que porten el Recorda-te’n. La botiga, ubicada al carrer de la força, està molt vinculada a la cultura popular gironina.
Des d’avui i fins al Toc de Rams de l’any que ve, les gegantes Anna Gironella i Àngels lluiran aquest nom ram, amb les flors que porten els colors de la bandera de Palestina, en suport al genocidi que es pateix a Gaza. Un cop fet el canvi de rams, les gegantes, acompanyades pels gegants Carlemany i Fèlix han dut a terme la tradicional Dansa per als Gegants de Girona.
Festa Major dels 4 Rius
L’acte d’aquest matí serveix perquè les famílies tinguin el primer contacte amb la imatgeria festiva de la ciutat, que tindrà molt protagonisme durant els dies de Fires. De fet, l’àguila, els capgrossos i els gegants seran a la tarda a l’assaig obert de la Fal·lera Gironina, que també serveix per anar escalfant motors de tot el que vindrà en els pròxims dies. Totes aquestes figures també seran presents en els actes previs al pregó de divendres, així com en la passejada de gegants i capgrossos que es farà pel Barri Vell el pròxim diumenge.
Més enllà d’això, el canvi de rams també coincideix amb el tret de sortida a la Festa Major dels 4 Rius. Un cop es van fer els actes protocol·laris de capgrossos i gegants, es va celebrar el vermut de la Festa Major dels 4 Rius i es van repartir els mocadors depenent de diferents colors: lila o verd, depenent si el participant és de la família Agullana o de la Sarriera.
El notari i Jurat en cap Pere Escuder es va encarregar de presentar, un any més, les regles de la competició, que tindrà la seva primera prova divendres amb les Justes per decidir quina família és la millor pilotant un carro. El marcador s’anirà actualitzant durant cada dia de Fires i dissabte 1 de novembre, després del mític concurs de l’estirada de corda, es coneixerà quina de les dues famílies tindrà el domini de Girona fins a la Festa Major del pròxim any.
