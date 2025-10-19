Entrevista | Carla Rovira Responsable d'El Galliner
«Amb el pregó se’ns obre la porta a tenir més relació amb la ciutat»
L’escola de teatre celebra 35 anys i serà l’encarrega de fer el pregó que obrirà divendres les Fires de Girona
La seva idea és parlar del concepte d’espai ara que s’han mudat de la Casa de Cultura i s’han traslladat a un espai dels Maristes
Com van rebre la notícia de ser els encarregats de fer el pregó de Fires?
Una gran sorpresa. El Galliner obre moltes etapes noves, en un lloc nou o amb una direcció nova. De sobte arriba aquesta gran notícia, que fa molta il·lusió perquè és un gran honor poder obrir les Fires, però també són molts de canvis que s’han ajuntat. És impactant.
Ja tenen alguna idea de què faran?
Hi ha alguna idea de poder parlar una mica dels espais. El Galliner ha viscut una mudança. La Casa de Cultura ha estat part de l’ADN de l’escola. És interessant explicar com es generen nous espais quan el teu espai de referència, de sobte, ja no hi és. També hem de tenir en compte que Girona ha viscut molts canvis últimament, molts dels quals propis de totes les ciutats. Girona ha estat gentrificada, espais que cada vegada són menys acollidors per les persones que hi viuen i molt més oberts a totes les visites externes.
Reivindicaran un espai digne?
Un pregó de la ciutat ha de parlar de la ciutat. I Girona viu molts canvis i és important posar en relleu aquests canvis, amb tots els aprenentatges que hem fet del canvi d’espai.
I una mica de teatre?
Alguna cosa passarà. Com a mínim ho intentarem fer des del llenguatge que coneixem millor, que és el teatral. Ja que dominem aquest llenguatge l’hem d’explotar. Hem de fer reunions secretes (riu) per acabar de decidir com serà el pregó.
És clar, sou una escola. Ho farà una persona o més?
És el gran tema. Estem arrencant el curs. Estem en una situació de novetat i hem de veure com involucrar l’alumnat, respectant i recollint els tempos que vivim internament.
Més enllà del balcó de l’ajuntament?
És la idea. Hem de fer reunions secretes (riu). El que s’espera d’un pregó és que hi hagi una persona a un balcó i això és una producció, com diem la gent de teatre, molt fàcil. Si has de posar 100 persones tenim un tema. Hem de parlar de producció pròpia del llenguatge teatral.
Ha parlat del canvi d’espai. Els Maristes els han acollit bé?
Molt. La seva voluntat és que ens sentim com a casa, i això és importantíssim. Per altra banda, tenim un dol a fer de l’espai anterior i reapropiar-nos d’aquest espai. Quan tu canvies de casa, encara que sigui millor, el canvi sempre és impactant per la comunitat.
Però els espais no són els mateixos.
No tenim l’accés als espais que teníem a la Casa de Cultura. Hi ha dos temes. La història que teníem en aquell espai, i l’exclusivitat. Compartim alguns espais amb l’escola. És una qüestió de parlar i Maristes té aquesta voluntat.
És un parèntesi per d’aquí a un temps anar l’antiga UNED.
És un període de transició que si no l’agafes com un període que també existeix tens una sensació d’stand by que no acompanya. Per tant, ens hem de fer molt nostre aquest espai.
Parlem de Fires. Quin paper hi juga una entitat com El Galliner?
Amb la invitació per fer el pregó se’ns obre una porta a aquesta relació que fa uns anys era un dels punts importants. El Galliner-AGT feia una carpa de titelles. Ha de jugar un paper, amb aquesta nova etapa la ciutat de Girona esdevé el nostre espai i, per tant, fer el pregó significa que començarem a trobar nous espais a la ciutat, més enllà de la Casa de Cultura. Potser ens hem tancat a la Casa de Cultura i ens hem de tornar a obrir i tornar a formar part de la cultura a Girona.
El teatre està ben representat a les Fires?
Les arts escèniques no formen part de les Fires tant com ho podrien ser. La Festa Major significa carrer, i a l’octubre i novembre hi ha coses que no pots fer al carrer quan fa fred. Però les arts de carrer són molt importants i és un espai a explorar. També s’ha de tenir en compte el festival Temporada Alta, i com que ja existeix aquest motor escènic potser la ciutat vol apostar per altres coses.
Però creu que se li ha de donar més importància.
Sempre, mai serà prou. Les arts escèniques sempre s’han de reivindicar.
Us agradaria tenir un paper més destacat per les Fires, més enllà del pregó?
Rebem l’estesa de mà de fer el pregó amb la possibilitat d’obrir debats per poder fer altres coses. No només El Galliner. Hi ha altres motors teatrals que podem jugar un paper més actiu en les Fires.
I tenir barraca a La Copa?
És una feinada. Podríem tenir-la, però la gran majoria d’alumnes són menors, i es tracta d’implicar famílies. L’AGT, que és el nostre paraigua, s’ho podria plantejar. L’escola necessita posar els peus en altres bandes.
Aquest any fan 35 anys. Com ha evolucionat El Galliner?
A una persona li passen moltes coses dels zero als 35 anys, a una escola igual. Hi ha coses que continuen sent l’ADN, però tampoc la Girona de fer 35 anys és la mateixa que ara. L’escola s’ha fet gran en moltes coses i en d’altres s’ha quedat petita. La vida d’El Galliner és molt cíclica, ens hem adaptat els canvis i hem anat creixent. El que més ens importa és la cultura a Girona i fer cohesió en aquest sentit.
L’escola s’ha consolidat, però.
No només s’ha consolidat. Va néixer fa 35 anys quan a Girona no hi havia escola de teatre, només l’Institut del Teatre a Barcelona. Alguna cosa s’ha fet bé, perquè a partir d’aquí van començar a sortir nous espais. El Galliner va ser, és i serà la porta a les arts escèniques per molta gent a Girona.
I cap on ha d’anar El Galliner?
Cap enfora. A reconèixer tot el que ha fet, com un dels referents culturals de la ciutat que ha generat cultura i drets culturals. Ha de continuar per aquest camí.
I les Fires, com han evolucionat?
Les Fires tenen molt a veure amb l’edat que un té. Evolucionen amb l’edat d’una persona.
