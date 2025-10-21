Fires de Girona | Agenda del dissabte 1 de novembre
Totes les activitats que se celebren l'1 de novembre a les Fires de Sant Narcís
Tot el dia – Fira-mercat del Dibuix i la Pintura – Plaça del Vi, pujada del Pont de Pedra, rambla de la Llibertat i plaça de Catalunya
Tot el dia – Fira-mercat d'Artesans – Carrer de les Ballesteries
Tot el dia – Fira mercat d'Alimentació i Artesania – Carrer de Santa Clara
Tot el dia – Mercat d'intercanvi de la Lleona – Plaça de Sant Feliu i carrer de Jaume Pons i Martí
Tot el dia – Fira-mercat d'Artesans, Antiquaris i Brocanters – Plaça de Sant Feliu
Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu – Museu del Cinema
Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya
9 h – Tastets de Natura – Parc de les Ribes del Ter
10 h – Jornada de portes obertes a la Generalitat de Girona – Edifici de la Generalitat
10 h – 27è Campionat d'Escacs de Fires "Memorial Antoni Medinyà" – La Copa
10.30 h – Acte cívic en record de les persones difuntes – Cementiri Vell de Girona
11 h – 84è Concurs de colles sardanistes de Girona – Plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba
11.30 h – Passejada amb la Mula Baba i titelles – Plaça Celestina Vigneaux
12 h – Celebració del Dia de l'Agent Comercial – Fira de Girona
12 h – Bang! – Plaça de Germans Sàbat
12 h – Filomena – La Copeta
12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
13 h – Soroll imminent – La Copa
14 h – Concurs d'arrossos – La Copa
16 h – 10a Cursa de Rutlles de la Rutlla – Carrer de la Rutlla (cantonada amb el carrer de Joan Reglà)
16 h – Sound Narcís – Jardins de les Pedreres
17 h – 66è Concurs Individual de Sardanes Revesses de Girona – Auditori de la Mercè
17 h – The Incredible Box – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
17 h – Sardanes amb la Cobla Montgrins – Plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba
17 h – Xocolatada infantil – Ateneu Salvadora Catà
18 h – Cor Maragall – Auditori de Girona
18 h – La Selvatana – Envelat (plaça Miquel de Palol)
18.30 h – Roda de capoeira – Plaça de la Independència (a sota les voltes)
18.30 h – Concurs d’estirada de corda infantil – Carrer Nou
19 h – Concurs d'estirada de corda – Carrer Nou
19.30 h – Pujada del Pilar de 4 – Escales de la Catedral
19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
19.30 h – Koko Jean & The Tonics + Mambo Jambo Arkestar – Parc del Migdia
20.15 h – Acte final de la Festa Major dels 4 Rius – Carrer Nou amb carrer de Santa Clara
22 h – Igor Lumpert & Innertextures Drum Gods – Sunset Jazz Club
22.30 h – Doctor Prats + La Fúmiga + Flashy Ice Cream – La Copa
