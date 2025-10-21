Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fires de Girona | Agenda del dissabte 1 de novembre

Totes les activitats que se celebren l'1 de novembre a les Fires de Sant Narcís

Una actuació de la Fúmiga en una imatge d'arxiu. / Perales Iborra

Bruna Segura

Girona

Tot el dia – Fira-mercat del Dibuix i la Pintura – Plaça del Vi, pujada del Pont de Pedra, rambla de la Llibertat i plaça de Catalunya

Tot el dia – Fira-mercat d'Artesans – Carrer de les Ballesteries

Tot el dia – Fira mercat d'Alimentació i Artesania – Carrer de Santa Clara

Tot el dia – Mercat d'intercanvi de la Lleona – Plaça de Sant Feliu i carrer de Jaume Pons i Martí

Tot el dia – Fira-mercat d'Artesans, Antiquaris i Brocanters – Plaça de Sant Feliu

Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu – Museu del Cinema

Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya

9 h – Tastets de Natura – Parc de les Ribes del Ter

10 h – Jornada de portes obertes a la Generalitat de Girona – Edifici de la Generalitat

10 h – 27è Campionat d'Escacs de Fires "Memorial Antoni Medinyà" – La Copa

10.30 h – Acte cívic en record de les persones difuntes – Cementiri Vell de Girona

11 h – 84è Concurs de colles sardanistes de Girona – Plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba

11.30 h – Passejada amb la Mula Baba i titelles – Plaça Celestina Vigneaux

12 h – Celebració del Dia de l'Agent Comercial – Fira de Girona

12 h – Bang! – Plaça de Germans Sàbat

12 h – Filomena – La Copeta

12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

13 h – Soroll imminent – La Copa

14 h – Concurs d'arrossos – La Copa

16 h – 10a Cursa de Rutlles de la Rutlla – Carrer de la Rutlla (cantonada amb el carrer de Joan Reglà)

16 h – Sound Narcís – Jardins de les Pedreres

17 h – 66è Concurs Individual de Sardanes Revesses de Girona – Auditori de la Mercè

17 h – The Incredible Box – Parc Central de Rafael Masó i Valentí

17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

17 h – Sardanes amb la Cobla Montgrins – Plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba

17 h – Xocolatada infantil – Ateneu Salvadora Catà

18 h – Cor Maragall – Auditori de Girona

18 h – La Selvatana – Envelat (plaça Miquel de Palol)

18.30 h – Roda de capoeira – Plaça de la Independència (a sota les voltes)

18.30 h – Concurs d’estirada de corda infantil – Carrer Nou

19 h – Concurs d'estirada de corda – Carrer Nou

19.30 h – Pujada del Pilar de 4 – Escales de la Catedral

19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

19.30 h – Koko Jean & The Tonics + Mambo Jambo Arkestar – Parc del Migdia

20.15 h – Acte final de la Festa Major dels 4 Rius – Carrer Nou amb carrer de Santa Clara

22 h – Igor Lumpert & Innertextures Drum Gods – Sunset Jazz Club

22.30 h – Doctor Prats + La Fúmiga + Flashy Ice Cream – La Copa

