Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fires de Girona | Agenda del diumenge 2 de novembre

Totes les activitats que se celebren el 2 de novembre a les Fires de Sant Narcís

Les imatges del castell de focs de les Fires de Girona de l'any passat

Les imatges del castell de focs de les Fires de Girona de l'any passat / ANIOL RESCLOSA. DDG

Bruna Segura

Girona

Tot el dia – Portes Obertes – Museu del Cinema

Tot el dia – Portes obertes al Museu d'Història de Girona – Museu d'Història de Girona

Tot el dia – Entrada gratuïta als museus de Girona – Museus de Girona

Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu – Museu del Cinema

Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya

10 h – XLIV Trobada de Gegants i Bestiari de Girona – Parc del Migdia

10 h – XIII Cursa d'orientació Fires de Girona – CREC de Sant Daniel

10 h – 5a Cursa Adaptada d’Infants i Joves – Parc Central de Rafael Masó Valentí

10 h – Passejada literària de Fires – Sant Pere de Galligants

11 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri

11 h – Quan el Museu no era Museu – Museus de Girona

11.30 h – Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona – Passeig Francina Boris

11.30 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri

12 h – Frutal (diari de moviment d'una pallassa oncològica) – Sala La Planeta

12 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri

12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

12.30 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri

17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

17.30 h – Di-Versiones – La Copa

20 h – Castell de focs – Parc de les Ribes del Ter

20 h – Sébastien Falzon Trio & Jazz Jam Session – Sunset Jazz Club

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents