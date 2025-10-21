Fires de Girona | Agenda del diumenge 2 de novembre
Totes les activitats que se celebren el 2 de novembre a les Fires de Sant Narcís
Tot el dia – Portes Obertes – Museu del Cinema
Tot el dia – Portes obertes al Museu d'Història de Girona – Museu d'Història de Girona
Tot el dia – Entrada gratuïta als museus de Girona – Museus de Girona
Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu – Museu del Cinema
Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya
10 h – XLIV Trobada de Gegants i Bestiari de Girona – Parc del Migdia
10 h – XIII Cursa d'orientació Fires de Girona – CREC de Sant Daniel
10 h – 5a Cursa Adaptada d’Infants i Joves – Parc Central de Rafael Masó Valentí
10 h – Passejada literària de Fires – Sant Pere de Galligants
11 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
11 h – Quan el Museu no era Museu – Museus de Girona
11.30 h – Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona – Passeig Francina Boris
11.30 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
12 h – Frutal (diari de moviment d'una pallassa oncològica) – Sala La Planeta
12 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
12.30 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
17.30 h – Di-Versiones – La Copa
20 h – Castell de focs – Parc de les Ribes del Ter
20 h – Sébastien Falzon Trio & Jazz Jam Session – Sunset Jazz Club
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- Girona es posa en forma: «boom» d’afluència al gimnàs