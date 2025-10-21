Girona enforteix els controls dels expedients administratius de les atraccions de les Fires
La gestió correspon aquest any a l'àrea de Promoció Econòmica, a diferència d'anys anteriors que ho havia portat Cultura
L'Ajuntament de Girona ha enfortit els controls dels expedients administratius de la gestió de les atraccions i les parades de les Fires d'aquest any. La lupa s'ha posat, sobretot, en el pagament de les obligacions tributàries laborals (és a dir, "estar al corrent de pagament") i amb l'exigència d'acreditació de les pòlisses d'assegurança corresponents.
Aquest any, la gestió de les atraccions i parades que s'ubiquen al parc de la Devesa ha passat en mans de l'àrea de Promoció Econòmica, a diferència d'anys anteriors que ho portava la de Cultura. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha destacat que les atraccions han de ser un "espai lúdic", però també han de tenir "les màximes garanties de seguretat". Amb aquest objectiu, s'ha treballat per "enfortir els mecanismes de control".
