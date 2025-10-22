Girona tornarà a tancar un dels vials de plaça Catalunya per les Fires
L'any passat també es va tallar el trànsit de vehicles en el marc d'una prova pilot que va durar gairebé dos mesos
L'Ajuntament de Girona tornarà a tallar el trànsit de vehicles al vial oest de la plaça de Catalunya durant les Fires. Segons consta en un edicte municipal es tancarà aquest costat de la plaça entre el 24 d'octubre, el dia del pregó, i el 3 de novembre, l'endemà del castell de focs. L'any passat, aquesta part també va estar tancada durant les Fires en el marc d'una prova pilot que va començar el 16 de setembre i va acabar l'11 de novembre. L'objectiu del consistori era recollir les diferents impressions del tall per poder fer el vial de la plaça per a vianants de forma permanent.
De moment, la consolidació d'aquest tall encara no s'ha produït, tot i que s'ha fet durant alguns dies consecutius. Per exemple, els cotxes no hi van poder circular entre l'11 i el 16 de març per una activitat d'una marca turística. Dissabte passat, tampoc ho van poder fer per la celebració de la Fira d'entitats.
Ara, estarà tancat durant deu dies en els quals els vehicles no podran fer el gir a l'esquerra quan volten la plaça i hauran de continuar per l'avinguda de Sant Francesc. Sí que podran passar per aquest espai per a vianants les bicicletes. A més, se suprimiran els aparcaments situats en aquest vial de la plaça, tot i que se senyalitzaran tres noves places destinades a persones amb targeta de mobilitat reduïda al número 11 de la plaça Pompeu Fabra. Finalment, al lateral sud de la plaça hi haurà una zona d'aparcament reservada per l'Hotel Casa Cacao.
Sense massa activitats
El tall començarà el dia del pregó amb les cercaviles que, habitualment, passen per la plaça Catalunya, l'endemà en aquest espai també es farà la tronada de la Festa Major dels 4 Rius, però llavors la plaça no acollirà cap més acte programat a l'agenda de les Fires fins al divendres 31 d'octubre. És a dir, de dilluns a dijous no es faran activitats tot i que el vial oest continuarà tallat.
Sí que, com és habitual, la plaça Catalunya acollirà la Marató de donació de sang que forma part de la Festa Major dels 4 Rius. En edicions anteriors, aquesta activitat ja obligava a tallar el vial, però només durant dos dies. Enguany, la marató s'allarga un dia. Normalment, es feia durant dues jornades i aquesta vegada es farà el 31 d'octubre i 1 i 2 de novembre. Divendres i dissabte la marató serà de deu del matí a nou de la nit, mentre que diumenge es farà de deu del matí a dues del migdia.
L'any passat, i aprofitant el tancament del vial, es van fer més activitats que aquest any. A part de la Marató de donació de sang, la tronada i ser un tram d'algun recorregut de cercavila, la plaça Catalunya va acollir un espectacle familiar. També havia de ser l'espai d'una obra feminista, però per la pluja es va haver de traslladar al Centre Cívic del Barri Vell-Mercadal.
I el tall permanent?
La idea de l'Ajuntament un cop finalitzada la prova pilot de l'any passat era consolidar el tall del vial de la plaça Catalunya aquest 2025. La llavors tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, va afirmar que es volia donar "usos centrats en a la ciutadania" en aquest indret de la plaça i va assegurar que l'objectiu era "consolidar" l'aposta.
Andreu va explicar que els serveis tècnics havien de "preparar una proposta", però que si es podia tirar endavant "en el primer semestre de 2025" no seria "en el segon". De moment, però, el consistori no ha anunciat cap data definitiva per dur a terme el tall de forma permanent, tot i haver tancat el vial de forma puntual en diverses ocasions.
