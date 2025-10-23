200 actes en deu dies
Arriba un dels grans moments de l’any a Girona: les Fires de Sant Narcís del 24 d’octubre al 2 de novembre
Fins a 200 actes i activitats en deu dies. Aquesta és la targeta de presentació del programa de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona que se celebraran del 24 d’octubre al 2 de novembre. Seran dies de gran intensitat on la ciutat es transforma i rep multitud de visitants. La gresca i l’animació estan plenament assegurades amb un programa que manté les línies generals d’anteriors edicions i inclou activitats per a totes les edats. Repeteixen els clàssics i hi ha alguna novetat com, per exemple, la recuperació de l’envelat de música al sector del Güell i la Devesa. El tret de sortida serà com sempre el pregó i la cloenda el castell de focs d’artifici.
«Les Fires són un dels grans moments de l’any i una expressió en majúscules de la cultura a nivell de ciutat i de país. Des de l’Ajuntament posem totes les facilitats per a què siguin una festa de tots els gironins i gironines». Aquestes són les paraules que va pronunciar l’alcalde de Girona, Lluc Salellas durant la presentació oficial dels actes que es va fer dies enrere. Per primer cop, la programació es va presentar en un acte obert a tota la ciutadania.
Les Fires, una identitat ciutadana
En aquest mateix acte va intervenir el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats que va assegurar que «les Fires ens recorden que Girona estima la cultura, que valora les seves tradicions i que mira endavant sense perdre mai el lligam amb el que ens fa únics. Les Fires ens defineixen com a ciutat, defineixen Girona i són una part indestriable de la nostra identitat col·lectiva. Per això, treballem incansablement per unes Fires obertes, participatives i que arribin a tots els barris i a tots els públics».
Pel que fa a les novetats, destaca que l’envelat es tornarà a instal·lar a la plaça de Miquel de Palol, al sector del Güell i la Devesa per acollir les actuacions d’algunes de les orquestres més destacades en qualsevol festa major. Així, el pròxim 26 d’octubre, a partir de les 18 h, hi actuarà l’Orquestra Maravella; el dia 29 d’octubre, a partir de les 20 h, ho farà La Principal de la Bisbal, i el dia 1 de novembre, a les 18 h, serà el torn de l’Orquestra Selvatana. Enguany, es recuperarà també el format de ball i concert que no es duia a terme des que els concerts es feien al parc del Migdia.
Un any més, les Fires s’expandeixen més enllà del centre i del parc de la Devesa passant pels barris de Carme-Vista Alegre, Devesa, Pont Major, Sant Narcís, Fontajau, Pla de Palau - Sant Pau, Domeny, Santa Eugènia, Montilivi, Sant Daniel, Germans Sàbat i Palau-sacosta, segons va informar l’Ajuntament. Es repeteixen novament les activitats tradicionals com la jornada castellera a la plaça del Vi que tindrà lloc el 26 d’octubre o la programació sardanística, entre altres. La música tindrà especial protagonisme a diferents escenaris com a la zona de la Copa o al parc del Migdia. Les atraccions ocuparan la zona del parc de la Devesa i la cloenda i traca final serà en aquesta ocasió el diumenge 2 de novembre. Els focs culminaran deu dies de gran activitat, celebració i festa a la ciutat.
