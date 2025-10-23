Arriben les Fires de Sant Narcís en plena tardor i això és també sinònim de castanyes i panellets, dos productes excel·lents per a consumir durant les festes. Al voltant de la Devesa i en alguns punts cèntrics trobarem aquests dies diverses parades on couen les castanyes a l’instant i les serveixen amb la típica paperina de paper de diari. Si volem una part més dolça podem consumir els panellets en les seves múltiples formes, tot i que l’autèntic rei és el de pinyons. Sigui com sigui, aprofitem que la tardor ens serveix aquests dos productes per consumir-los. Això també fa festa.
Productes amb propietats
A banda de la característica olor de castanya torrada que segur que ens porta molts records de Fires, el cert és que aquest és un producte amb múltimples propietats. La castanya, l’origen etimològic de la qual és Castanea vulgaris, és una fruita seca molt arrelada en la nostra tradició cultural i gastronòmica des de fa molts segles, malgrat ser un arbre originari d’Àsia. Si s’ha mantingut en la nostra dieta malgrat donar-se exclusivament en la temporada de tardor, és perquè algunes de les seves característiques són excepcionals i les seves qualitats per a la cuina innegables. La temporada de castanyes comença a l’octubre i dura fins a desembre. És sens dubte el millor moment per a consumir-les. Tot són propietats i beneficis.
Per exemple, consumir castanyes estimulen el servei nerviós de l’organisme, ajuden a mantenir el sistema ossi, són molt riques en fibra, combaten l’anèmia, no tenen colesterol i les persones diabètiques poden beneficiar-se del seu consum. I si ho preferim i disposem dels estris necessaris també les podem torrar a casa.
Pel que fa als panellets, aquests no poden faltar a les taules de molts àpats que se celebren per Fires. És el dolç per excel·lència de la tardor i, evidentment, també de les fires gironines. A les pastisseries i obradors en trobarem aquests dies de tota mena i classe. Els tradicionals són els de pinyons, però en el mercat cada vegada més trobem varietats com els de xocolata, cafè, codony, festuc...la varietat és molt àmplia. Cada vegada es van afegir més sabors per a satisfer a tots els paladars.
A les pastisseries gironines podem trobar també aquests dies una àmplia varietat de panellets. Si decidim fer-los a casa, hem de tenir en compte que necessitarem: 750 grams de farina d’ametlla, 750 grams de sucre, pell ratllada de llimona, 150 ml d’aigua, 200 grams de pinyons i 200 de granet d’ametlla, sucre en pols, rovell d’ou i almívar si volem donar un toc diferent. Si els volem amb gustos, doncs necessitarem coco ratllat, codony, xocolata o cafè, per exemple. Per seguir els passos concrets és millor consultar una web especialitzada, ja que hi ha moltes maneres i tècniques diferents. D’aquesta manera triarem la recepta més adient per la qualitat de panellets que tinguem intenció de fer a casa.