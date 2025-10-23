El concurs de colles sardanístiques se celebrarà l’1 de novembre
Durant la jornada es disputaran també les finals de diversos campionats i categories
Montserrat Juvanteny
Històricament, el concurs de colles del dia de Tots Sants a Girona, ha anat sempre de la mà del GEiEG. Actualment, aquesta secció sardanista té dues colles, Aires gironins i Colla Galligants. Anteriorment, hi havia la colla de veterans, Amunt i Crits, que ja fa anys que va desaparèixer; entre ells, al capdavant, l’incombustible Josep Birba, que ja no és entre nosaltres, i que va ser responsable d’escriure moltes pàgines de la història sardanista de la ciutat. D’aquest concurs enguany se’n celebrarà la 84à edicio, que comptarà amb la cobla ciutat de Girona. Serà a les 11 del matí del dia 1 de novembre, a la Pl. Calvet i Rubalcaba (Mercat del Lleó).
Aquest any serà la final del campionat de Catalunya de colles veteranes. La colla Sabadell de Sabadell i la colla Toc de Dansa de Tarragona, lluitaran pel títol; les colles Amics Dansaires de Cassà i Claror de Goges de Banyoles pel tercer i quart lloc. Pel 5è, 6è i 7è lloc competiran les colles Amics Dansaires de Cassà de la Selva, la colla Ressò de Sabadell i la colla Aires Gironins del GEiEG de Girona.
També serà la final del campionat territorial on es decidiran les colles guanyadores de les diferents categories, Infantils, Juvenils, Grans i Veterans. Destaca l’estrena d’una sardana de l’autor gironí Josep Ant. López, dedicada amb el nom de «Colla Galligans». Aquesta sardana, la ballaran de germanor, és a dir en una única rotllana totes les colles que hagin participat al concurs.
Una mica d’història
Abans de 1900 ja s’havia fet algun «concurso de sardanistas» durant les Fires de Girona, però no va ser fins a l’any 1941 quan es va iniciar ja de manera continuada els concursos de sardanes de Girona organitzats aleshores per «Educación i Descanso».
A partir de l’any 1976 arran de la mort de Francisco Franco, el GEiEG va agafar la responsabilitat de continuar amb l’organització del concurs, ininterrompudament, fins al moment actual.
La celebració del concurs, en aquests anys, s’ha fet en diversos indrets de la ciutat, a la Devesa, a la Plaça de Braus, al Mercadal, a l’estadi de la Joventut de la Devesa, a la Plaça Salvador Espriu, al Parc Central, a l’estadi de Palau del GEiEG, a la Plaça Constitució, i actualment a la Plaça del Lleó. (Calvet i Rubalcaba). L’any 2015 es va celebrar el 75 edició, amb 50 colles participants, vingudes d’arreu. A la sardana de germanor, van ballar-la, més de cent exballadors de les colles de la ciutat de Girona de totes les èpoques. Una altre de les activitats de fires és el Concurs individual de sardanes revesses del GEiEG- Girona . Aquest proper 1 de novembre de 2025 serà la 66a edició del concurs individual de sardanes revesses, i és la final del campionat de Catalunya, on es decidiran els guanyadors de les diferents categories. L’acte, que és obert a tothom, començarà a les 5 de la tarda a l’Auditori de La Mercè, a càrrec de la mateixa cobla del matí, Ciutat de Girona. Actualment, és el concurs més antic de Catalunya i sempre l’ha organitzat la secció de sardanes del Grup Excursionista i Esportiu Gironí- GEiEG.
El primer concurs es va celebrar l’1 de novembre de 1959 al local social del GEiEG del carrer Albereda, i a partir de l’any 1983 es va traslladar al pavelló Lluís Bachs del GEiEG de Sant Narcís amb una participació elevadíssima, la majoria dels anys d’entre 130 i 150 participants. En els darrers anys, s’ha celebrat a l’Auditori de la Mercè.
Les audicions
D’altra banda, la plaça 1 d’Octubre serà la seu de l’audició organitzada per l’entitat Amics de la Sardana-Terranosta. Anirà a càrrec de la Cobla Selvatan, a 2/4 de dotze del migdia. El dia de Sant Narcís, el 29 d’octubre, com cada any els protagonistes seran la cobla Principal de la Bisbal. Serà a les 6 de la tarda a la plaça del Vi.
Així mateix, el dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, l’audició anirà a càrrec de la cobla Els Montgrins. Plaça Calbet i Rubalcaba (Mercat del Lleó). El dia 2 de novembre, se celebrarà el Memorial Francina Bois, dedicat a la que va ser degana de les locutores gironines. Tindrà lloc al passeig que porta el seu nom a la zona de Domeny i comptarà amb la cobla Ciutat de Girona. Totes les audicions són organitzades per l’entitat Amics de la Sardana-Terranostra, amb el suport de l’Ajuntament.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros