El correfoc portarà llum i foc als carrers del barri vell
L’espectacle pirotècnic dels Diables de l’Onyar tindrà lloc el 25 d’octubre amb inici i final a les places del Vi i Sant Domènec
La nit del 25 d’octubre el barri vell de Girona tornarà a «cremar» amb l’espectacle del correfoc que anirà a càrrec dels Diables de l’Onyar. Serà un recorregut que començarà a la plaça del Vi i acabarà a la plaça de Sant Domènec, al costat de la Universitat. La cita és a 2/4 d’11 de la nit i l’itinerari el següent: Plaça del Vi, carrer Nou del Teatre, carrer de l’Auriga, pujada de la Mercè, carrer del Portal Nou, pujada de Sant Martí, carrer de l’Escola Pia, carrer de Bellmirall, carrer dels Alemanys i plaça de Sant Domènec.
Una vegada més anirà a càrrec de la colla gironina dels Diables de l’Onyar que al llarg de tot el recorregut desplegaran una àmplia i diversa gamma d’elements pirotècnics. Per tal de garantir la seguretat cal seguir algunes recomanacions.
Un correfoc segur
- No estacionar els vehicles als vials per on transcorren les activitats.
- Baixar els portals metàl·lics i/o persianes dels edificis; tancar les portes, les finestres i els balcons i, protegir les obertures per impedir que entrin coets i/o guspires que podrien causar un incendi.
- Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
- Enrotllar els tendals exteriors dels habitatges i locals.
- No tenir roba estesa o altres elements com banderes o pancartes als balcons, finestres, etc.
- No llançar aigua als participants ni als espectadors.
- Netejar els patis exteriors per tal d’eliminar elements vulnerables i/o inflamables.
- Retirar, si és el cas, tots els elements de mobiliari que es tinguin col·locats a la via pública per facilitar el pas del recorregut de les dues activitats.
- Utilitza la roba més adient com: cotó, mànigues i pantalons llargs, mocador al coll, barret de roba, i sabates esportives de pell que agafin fort els peus.
- Protegir els ulls.
- Tapar-se les orelles per tal de disminuir els sorolls.
- No facis cadenes de més de tres persones.
- Girar en el sentit invers a les agulles del rellotge a les places.
- No envaeixis l’espai on el grup de foc fa l’actuació, ni agafis o destorbis els seus membres.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros