El decàleg de Fires
Com si fossin els 10 manaments, són els actes que cap gironí, gironina o visitant s'hauria de deixar perdre durant aquests dies. El programa de Fires ofereix fins a 200 actes per aquests dies 10 dies. La tria, evidentment, és molt particular i depèn de les aficions de cadascú, però hi ha un decàleg de 10 actes imprescindibles.
1- El pregó. La plaça del Vi es converteix en l'escenari del tret de sortida de les Fires amb el popular pregó des del balcó de l'Ajuntament. A baix, se situen els diferents elements de la faràndula gironina com els capgrossos i els gegants que, prèviament, surten en cercavila pels carrers. Després del pregó es produeix la caiguda de les mosques i la ciutat esclata d'alegria amb la tronada i els elements pirotècnics que es llancen des del sostre de l'edifici consistorial i des de diferents equipaments dels barris.
2- La Fira de Mostres. Coneguda popularment durant molts anys com el Certamen actualment es denomina Fira de Mostres. És la gran manifestació comercial i industrial de la demarcació de Girona on s'exhibeixen tota mena de productes de diferents sectors econòmics. Abans ocupava una part del parc de la Devesa però la construcció del Palau de Fires va possibilitar el seu creixement i expansió. Amb els anys, però, s'ha anat reduint la seva durada. Aquest any, la Fira de Mostres obrirà al públic del 29 d'octubre al 2 de novembre. És una bona oportunitat per visitar-la i per prendre el pols de l'economia gironina. Darrerament, també s'ha inclòs una oferta comercial que atrau molt públic.
3- Jornada castellera. Poca gent es podia imaginar anys enrere que Girona es convertiria en una destacada plaça castellera. No hi havia tradició de colles fins al naixement dels Marrecs de Salt, l'any 1995. A poc a poc ha anat creixent el nombre de colles a les comarques gironines. El primer diumenge de Fires -aquest any serà el dia 26- se celebra a la plaça del Vi la jornada castellera més important de la demarcació. Reuneix als Marrecs, com a colla amfitriona, i els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró. La plaça queda absolutament petita per a acollir a la gent que vol veure en persona com es desafien les alçades amb les construccions humanes. També durant les Fires es fa la vigília de castells al barri vell i la zona de Sant Feliu i també és un fix del calendari l'espectacular Pujada del Pilar a 4 a les escales de la Catedral. Qui no ho hagi vist encara que no s'ho perdi. Un imprescindible. Serà el dia 1 de novembre a 2/4 de 8 del vespre.
4- La missa de Sant Narcís. No hi ha acte més solemne el 29 d'octubre que la missa pontifical que en honor al patró de la ciutat se celebra a la Basílica de Sant Feliu. És l'acte central religiós més destacat de les festes gironines en el que s'uneixen tradició, devoció i història. Els representants de l'Ajuntament de Girona i altres autoritats ocupen els primers bancs de la basílica i la missa és oficiada pel bisbe. Aquest any, el bisbe de Girona Fra Octavi Vilà farà per segona vegada l'homilia des que va accedir al càrrec. I, com marca la tradició, un cop acabada la missa cal anar a recollir el cotó beneït que ens servirà durant tot l'any per curar el mal d'orella. O almenys així ho recull la tradició.
5- Cantada d'havaneres. El grup Terra Endins ja s'anuncia al principi dels seus concerts que "han vingut a cantar"... i això és el que fan cada diada de Sant Narcís i no en qualsevol lloc, sinó en un marc espectacular com són les escales de la Catedral. La cantada d'havaneres forma part d'una llarga tradició que molt poques vegades s'ha vist alterada. Només s'ha canviat l'hora de començament de l'actuació perquè coincidia amb el repic de les campanes de la Catedral... per la resta pràcticament igual. Han canviat els components de la formació però Terra Endins, que es va fundar el 1974, sempre ha mantingut aquesta fidelitat i es sinòmim d'èxit, ja que les seves cançons són molt apreciades pel públic. El seu repertori està integrat per havaneres, sardanes i cançons populars. Actualment, el grup està format per Miquel Llorenç a la guitarra i a la veu de tenor, per Joan Vila a la veu, Joan Vila Safont a la veu, i l'Alba Domènech a la veu i al contrabaix. I tothom espera com a cloenda final la ja llegendària composició: "Girona n'enamora", nascuda com a peça de sardanes i convertida en tot un himne de la ciutat.
6- Les atraccions de Fires i el circ. Petits i grans se citen cada any a les atraccions de les Fires que ocupen gran part del parc de la Devesa. Tothom té al llarg de la seva vida un record lligat a la diversió que transmeten les atraccions. El tren de la bruixa, l'anomenat scalextric, els autos de xoc, la nòria, la pesca d'ànecs, el mític látigo Piqueras, la tòmbola... han deixat pas a atraccions que posen a prova als que no tenen por de capgirar-se, anar a tota velocitat... i desafiar a vegades la llei de la gravetat. Amb el pas dels anys s'han anat instal·lant atraccions no aptes per a qui pateixi del cor. Els amants de les emocions fortes no deixen passar l'oportunitat de durant uns minuts provar algunes de les atraccions que, en alguns casos, superen fins i tot l'alçada dels plàtans de la Devesa. I el capítol dedicat a l'entreniment i la diversió no hi pot faltar el circ, espectacle rodamon més màgic que pot existir. Els equilibris impossibles, la màgia i l'humor entrenen sempre a grans i petits. Entrar en una carpa de circ és accedir a un món màgic. Aquest any el circ de Fires serà el Raluy Històric.
7- La Copa. En els seus inicis, les actuals barraques de la Copa es van situar sota el viaducte a l'alçada del carrer Berenguer Carnicer. Eren unes barraques força precàries, però l'èxit va ser tan gran que es va decidir fer el salt a l'actual emplaçament una vegada es van culminar les obres dels nous accessos a Girona. La zona on hi havia l'antic Hotel Inform -l'edificació, que es va pensar com a punt d'informació turística encara existeix- va donar pas a una gran esplanada. Això va permetre donar cabuda a moltes entitats i clubs de la ciutat que, amb la seva barraca, generen una font d'ingressos. La Copa és el punt de trobada de molta gent, especialment a la nit. L'espai on menjar algun entrepà i alguna beguda mentre s'espera els concerts. Pràcticament cada nit es programa alguna actuació musical. Milers de persones es concentren en horari nocturn en aquest punt de les Fires. Però, els més petits també hi tenen cabuda. La programació de l'anomenada Copeta està pensada especialment per un públic més infantil. A més, la Copa acollirà el 2 de novembre el concert final com a previ als focs artificials. Serà 2/4 de 6 amb l'actuació de l'orquestra Di-Versiones. La que es defineix com "la pitjor banda de versions de la història" tancarà la programació de concerts.
8- Fires de l'1 de novembre. És el dia que es compleix aquella dita: "Per Tots Sants, tothom a Girona". La ciutat queda desbordada per una allau de visitants que no es volen perdre cap detall de les Fires i, especialment, les fires artesanes que com si fossin una serp es van estenent per tots els carrers, places i racons del barri vell. La fira del dibuix és la més antiga de totes. Organitzada des dels seus orígens per la Llibreria Les Voltes manté encara el seu esperit i cada any reuneix desenes de pintors i pintores d'arreu de Catalunya. Les parades s'ubiquen bàsicament a la plaça del Vi, la Rambla i la plaça Catalunya. Els amants del col·leccionisme i les antiguitats han de passar per la plaça de Sant Feliu. Els brocanters ofereixen articles ben diversos. Des de llibres, discs, objectes de la llar o mobles, entre altres. L'artesania s'ubicarà com és tradicional al pont de Pedra. I, pel que fa a l'alimentació les parades d'embotits, formatges i pastisseria artesana es distribuiran al centre de la plaça de la Independència i a la zona del mig de l'avinguda Ramon Folch, davant de l'edifici de Correus.
9- Trobada Gegantera. És un dels actes tradicionals que reuneix sempre a un públic molt familiar. La dimensió que ha anat agafant amb el pas dels anys ha obligat a traslladar-la al parc del Migdia. Anteriorment, la plantada i el recorregut es feia pràcticament pel barri vell, però cada vegada hi prenien part més colles i això va obligar a fer un replantejament. Ara, la plantada es fa al voltant del llac del parc del Migdia. Des d'aquest punt és d'on surt sempre una animada cercavila que passa pels carrers de l'Eixample fins a arribar a la plaça Calvet i Rubalcaba, al costat del mercat del lleó on es fa la ballada final.
10- Focs. No hi ha una cloenda de festa major com cal sense uns focs d'artifici. L'últim dia de Fires és tradicionalment el que el cel de la ciutat s'omple de llum i color i es cremen molts quilos de pólvora. Anys enrere, els focs es llançaven des del centre de la ciutat, a l'alçada de la plaça Catalunya i a la llera del riu Onyar. Per seguretat es va canviar el lloc. Des de fa ja uns anys, les ribes del Ter, al voltant del pavelló municipal d'esports de Fontajau, és el punt de llançament dels diferents elements pirotècnics. Per veure-ho de la millor manera sempre és recomanable fer-ho des de punts elevats de la ciutat. Les Pedreres o Montjuïc són habitualment els llocs escollits per molta gent. I quan sona el darrer tro de la traca significa que les Fires ja s'han acabat... i que només ja faltarà un any perquè tornin a començar i repetim aquests 10 imprescindibles. I potser en podem afegir molts més.
