Dinou entitats gironines tindran barraca a la Copa

Obriran durant vuit dies i ocuparan el mateix espai que en anteriors edicions

Públic congregat davant de l'escenari del recinte de la Copa. / MARC MARTI FONT

Girona

Un dels espais on es concentra més activitats, diversió, música i gastronomia és sens dubte la Copa. Les barraques formen part imprescindible de la programació de fires. Les barraques de les entitats gironines són tot un referent i una cita ineludible per a molts gironins, gironines i visitants. Inicialment, les barraques van començar sota el viaducte a tocar el carrer Berenguer Carnicer. Amb el pas dels anys, aquesta activitat va anar agafant més dimensió fins a situar-se a l’esplanada de la Copa, al costat de les atraccions. En aquest espai s’hi ubiquen les diferents barraques i el gran escenari per on desfilen cada nit els grups musicals programats.

Aquest any, segons el sorteig que l’Ajuntament de Girona va portar a terme fa uns mesos, un total de 19 entitats tindran dret a disposar de la barraca durant tots els dies de fires. Aquests 19 punts de venda d’entrepans i begudes són els mateixos que l’any passat. No hi ha hagut una ampliació de l’espai.Hi ha quatre reservats a associacions de la Universitat de Girona, mentre que hi haurà dues barraques en les quals dues associacions compartiran l’espai. Concretament, seran l’Agrupació Escolta Joan Pons i Arrels i el Casal Independentista El Forn i Comissió Unitària 28 de juny

Quines són les barraques?

Les entitats que tindran barraca en aquesta edició de les fires són:

- Associacions de Veïns de Fontajau

- Colla Gegantera Fal·lera Gironina

- Club Esportiu Pontenc

- AEiG Pare Claret

- Club Esportiu Vòlei Girona

- Associació de Rugbi Gironí

- Associació Juvenil Salsa Jove

- CAU Vista Alegre

- Club Escacs Santa Eugènia

- CPA Girona

- Girona Club Hoquei

- Club d’Escacs Gerunda

- Club Esportiu Santa Eugènia de Ter,

Les entitats de la Universitat de Girona amb dret a barraca són:

- Àligues i Aligots de la UdG

- Associació Estudiants Recerca i Promoció Psicològica

- Xoriguers de la UdG

- Associació Batucada UdG i Associació Agroecologia UdG.

Mentrestant, es troben en llista d’espera per si hi ha alguna baixa les següents entitats: Associació Naturalista de Girona, l’Associació de Veïns Germans Sàbat, l’AVAP, el Club Escola de futbol Gironès-Sàbat i els Diables de l’Onyar. Les barraques de la Copa obriran vuit dies. Només estaran tancades dilluns 27 d’octubre i dimecres 29 d’octubre. En canvi, podran obrir fins a les cinc de la matinada el 24, 25, 28, 30 i 31 d’octubre i l’1 de novembre. També podran obrir fins a les tres de la matinada el 26 d’octubre, mentre que l’últim dia, el 2 de novembre, ho podran fer fins a mitjanit.

