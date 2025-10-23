Dinou entitats gironines tindran barraca a la Copa
Obriran durant vuit dies i ocuparan el mateix espai que en anteriors edicions
Un dels espais on es concentra més activitats, diversió, música i gastronomia és sens dubte la Copa. Les barraques formen part imprescindible de la programació de fires. Les barraques de les entitats gironines són tot un referent i una cita ineludible per a molts gironins, gironines i visitants. Inicialment, les barraques van començar sota el viaducte a tocar el carrer Berenguer Carnicer. Amb el pas dels anys, aquesta activitat va anar agafant més dimensió fins a situar-se a l’esplanada de la Copa, al costat de les atraccions. En aquest espai s’hi ubiquen les diferents barraques i el gran escenari per on desfilen cada nit els grups musicals programats.
Aquest any, segons el sorteig que l’Ajuntament de Girona va portar a terme fa uns mesos, un total de 19 entitats tindran dret a disposar de la barraca durant tots els dies de fires. Aquests 19 punts de venda d’entrepans i begudes són els mateixos que l’any passat. No hi ha hagut una ampliació de l’espai.Hi ha quatre reservats a associacions de la Universitat de Girona, mentre que hi haurà dues barraques en les quals dues associacions compartiran l’espai. Concretament, seran l’Agrupació Escolta Joan Pons i Arrels i el Casal Independentista El Forn i Comissió Unitària 28 de juny
Quines són les barraques?
Les entitats que tindran barraca en aquesta edició de les fires són:
- Associacions de Veïns de Fontajau
- Colla Gegantera Fal·lera Gironina
- Club Esportiu Pontenc
- AEiG Pare Claret
- Club Esportiu Vòlei Girona
- Associació de Rugbi Gironí
- Associació Juvenil Salsa Jove
- CAU Vista Alegre
- Club Escacs Santa Eugènia
- CPA Girona
- Girona Club Hoquei
- Club d’Escacs Gerunda
- Club Esportiu Santa Eugènia de Ter,
Les entitats de la Universitat de Girona amb dret a barraca són:
- Àligues i Aligots de la UdG
- Associació Estudiants Recerca i Promoció Psicològica
- Xoriguers de la UdG
- Associació Batucada UdG i Associació Agroecologia UdG.
Mentrestant, es troben en llista d’espera per si hi ha alguna baixa les següents entitats: Associació Naturalista de Girona, l’Associació de Veïns Germans Sàbat, l’AVAP, el Club Escola de futbol Gironès-Sàbat i els Diables de l’Onyar. Les barraques de la Copa obriran vuit dies. Només estaran tancades dilluns 27 d’octubre i dimecres 29 d’octubre. En canvi, podran obrir fins a les cinc de la matinada el 24, 25, 28, 30 i 31 d’octubre i l’1 de novembre. També podran obrir fins a les tres de la matinada el 26 d’octubre, mentre que l’últim dia, el 2 de novembre, ho podran fer fins a mitjanit.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros