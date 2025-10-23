Diversió per als més petits
Jocs tradicionals al carrer, cercaviles i música configuren les activitats dirigides al públic familiar
Les activitats infantils tenen molt de pes en el programa de les Fires de Sant Narcís. Els menors tindran una especial atenció amb molts actes populars i al carrer. A més, cada any s’intenta estendre les activitats als barris més perifèrics, evitant la concentració al centre o al voltant de la Devesa i, d’aquesta manera, fer més partícips a tots els ciutadans. Els actes pels més menuts de la casa tindran protagonisme cada dia de les festes.
El públic familiar podrà gaudir també de les propostes musicals que es concentraran a l’espai conegut com la Copeta amb Bon Vent! (25 d’octubre), un projecte de nova creació que neix amb l’objectiu de transmetre a les noves generacions l’esperit de Xesco Boix i tot el seu univers musical; Rock per Xics (29 d’octubre), un grup de rock per a tota la família que ofereix un espectacle musical on es fusionen la cançó popular catalana amb el rock clàssic i d’autor per transmetre la cultura i els valors del rock a les noves generacions, i Filomena (1 de novembre), un projecte musical familiar que porta la tradició catalana a infants, famílies i escoles a través d’un espectacle interactiu i festiu.
Els jocs tradicionals
Durant les darreres edicions de les Fires de Sant Narcís han anat recuperant jocs tradicionals i activitats que abans es practicaven bàsicament al carrer. En aquest sentit, el programa d’aquest any contempla les següents activitats, segons la presentació que va fer l’Ajuntament: Jocs tradicionals (25 d’octubre), el circuit d’aventura (25 d’octubre), diverses cercaviles amb Le Pianoteur de la companyia Theatre la Toupine (25 d’octubre), la penjada de mosques (25 d’octubre), la passejada de capgrossos pel Barri Vell (26 d’octubre), el correfoc infantil amb els Trons de l’Onyar (26 d’octubre), la cercavila d’escoles amb la Girona Marxing Band i els Gegantons de Girona (28 d’octubre), les atraccions sostenibles (30 i 31 d’octubre), espectacles de titelles (30 d’octubre), la cercavila amb la Mula Baba i titelles (1 de novembre) i el concurs d’estirada de corda infantil ( el dia 1 de novembre).
També són una part molt important els espectacles al carrer, ja que sempre atrauen molt públic. Pensant en la franja d’edat més jove hi haurà diferents espectacles a la via pública. A més, es podrà gaudir dels espectacles La tartana (26 d’octubre), Les vacances de Madame Roulotte i Cacos (29 d’octubre), Minigolf i El circ dels sentits (31 d’octubre), El somni d’un pardal (31 d’octubre), Bang! i The incredible box (1 de novembre), a més de dos espectacles de circ de la Copa. Tot plegat, són actes que estan pensats per a satisfer el públic més familiar que busca una alternativa a les tradicionals activitats de fires.
