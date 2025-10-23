Els gegants de la ciutat i altres elements de la faràndula gironina sortiran en diverses ocasions pels carrers i places de la ciutat. El primer dia durant les cercaviles prèvies al pregó inaugural a la plaça del Vi. Les cercaviles sortiran des de diferents punts de Girona pe arribar davant l’Ajuntament on tindrà lloc la tradicional ballada i entrada a la plaça. Serà el dia 24 d’octubre coincidint amb el tret de sortida dels actes. Posteriorment, el dia 26, a les 5 de la tarda, i a la plaça de la Catedral se celebrarà la passejada de capgrossos de Girona. El recorregut que es farà serà el següent: plaça de la Catedral, portal de Sobreportes, pujada de Sant Feliu (parada), carrer de les Ballesteries, Quatre Cantons (parada), carrer de l’Argenteria, rambla de la Llibertat (parada), carrer dels Abeuradors i arribada a la plaça del Vi.
Cercavila dels gegantons
El dia 28 d’octubre serà el torn de la cercavila de les escoles amb la Girona Marxing Band i els gegantons. La cercavila recorrerà els carrers del barri vell a 2/4 d’11 del matí seguint aquest itinerari: plaça del Pallol, plaça del Vi, carrer dels Abeuradors, carrer dels Mercaders, plaça de les Castanyes, plaça de les Voltes d’en Rosés, carrer de Besadó, rambla de la Llibertat, pujada del Pont de Pedra, carrer Nou del Teatre i plaça del Pallol. L’1 de novembre, a 2/4 de 12 del migdia, sortirà a la plaça Celestina Vigneaux la Mula Baba.
I, finalment, el 2 de novembre el parc del Migdia serà el punt de sortida de la trobada de gegants i bestiari. La plantada serà a les 10 del matí i la cercavila començarà a 2/4 de 12 del migdia amb aquest recorregut: parc del Migdia, carrer d’Oriol Martorell i Codina, carrer del Migdia, carrer d’Ultònia i plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba. Un cop allà, els gegants, gegantes i elements del bestiari faran balls d’exhibició davant tot el públic congregat.