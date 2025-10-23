Els Museus obren les portes
El dia de Sant Narcís es podran visitar gratuïtament i s’obre el refugi del Jardí de la Infància
La ciutat de Girona té una gran riquesa museística. La ciutadania té cada mes l’oportunitat de conèixer millor l’interior dels diferents museus en la jornada de portes obertes que es fa el diumenge. Ara, aquesta activitat s’amplia també durant les Fires de Sant Narcís. Una activitat alternativa i de caràcter familiar pot ser dedicar unes hores a endinsar-se en algun dels museus que obren portes. Per exemple, el dia del patró de la ciutat, el 29 d’octubre, el Museu d’Història de la Ciutat ens convida a fer una visita gratuïta de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 6 de la tarda. Aquesta activitat es repetirà l’1 de novembre però únicament de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Des de l’organització expliquen que es tracta d’un museu «que a través de sales temàtiques, col·leccions polièdriques i espais singulars, explica les històries, plurals i diverses, que han anat conformant Girona i que han construït les vides de la seva gent al llarg del temps».
També el dia de Sant Narcís farà una jornada de portes obertes el Museu d’Història dels Jueus. Serà, en aquesta ocasió, de les 10 del matí a les 2 de la tarda. Els visitants podran veure l’exposició permanent del museu i descobrir els espais del call, la vida en comunitat, festivitats i tradicions i l’herència cultural de les jueves i jueus catalans. Un altre espai que es pot descobrir el dia 29 és l’antic refugi antiaeri del Jardí de la Infància. Es podrà visitar de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 6 de la tarda.
